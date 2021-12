Medellín tiene el 71% de la población vacunada con esquema completo contra covid-19, lo que quiere decir que 1.847.242 personas ya tienen al menos una dosis.



Con corte al 17 de diciembre, se han aplicado 3.766.431 vacunas, con un promedio de dosis, entre el 10 y el 16 de diciembre, de 18.216 biológicos inoculados.



Bajo este panorama, informó la Alcaldía, la ciudad cuenta con el 71 % de la población vacunada con esquema completo teniendo como base el 100 % de la población objeto.



"En este momento sabemos que las investigaciones continúan, llegar a la inmunidad total es importante en términos de criticidad, puede haber contagio, se pueden seguir prestando casos pero lo que sí podemos controlar es que se vuelvan críticos", dijo la secretaria de Salud, Andree Uribe Montoya.



Con la #VacunaciónMedellín estamos recobrando la esperanza para nuestra ciudad 💉🍃.



Este es el reporte de inmunización del viernes 17 de diciembre de 2021.



Seguimos trabajando para salvar vidas, en Medellín vamos bien 💉💙.#MedellínMeCuida pic.twitter.com/d4Q0iIZOcB — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) December 18, 2021

La Alcaldía de Medellín reitera el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, a que acuda a la aplicación de primera, segunda o tercera dosis, según el caso; también, al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, como el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado constante de manos.



“Es importante recordarle a la ciudadanía que continuamos en pandemia, que el covid no se ha ido, que hay variantes que pueden llegar, entonces una de nuestras preocupaciones es que las personas pierdan esa percepción de riesgo y aquí la invitación es que sigamos muy juiciosos, que continúen usando el tapabocas, a que protejan a los adultos mayores y sobre todo a que se administren la dosis que son”, agregó Uribe.



Por ahora, hay dosis de todas las marcas y están habilitados varios puestos de vacunación. Solo los días 24 y 31 de diciembre habrá servicio hasta las 12 del día.



De otro lado, no se han dado anuncios sobre si habrá atención para aplicar vacunas los días 25 de diciembre y 1 de enero.



