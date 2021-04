Así es una mañana de vacunación masiva en Medellín

Eran las 7:30 de la mañana de un día soleado en el sur de Medellín. En medio del periplo de la avenida 80, el principal corredor vial en Belén, en la comuna 16, había un lugar con pausa y de espera. Allí, en las afueras de la Clínica la 80, papá e hijo hacían fila por la tan esperada vacuna contra el covid-19.



Luego de 45 minutos, un hombre con barbas pintadas de canas, Germán Uribe, de 65 años y su hijo, Víctor, de 30, lograron entrar. Llenaron un formato necesario para dar información personal y el consentimiento necesario para el proceso.

“En la fila, todo bien, relativamente corto y buena organización”, comentaba un poco ansioso el hombre que iba a ser vacunado. “Es necesaria”, agregó a su comentario.

Su hijo, quien es odontólogo, ya había sido vacunado y era el animador perfecto para que su padre también lo hiciera.



“Esperemos que sea el inicio del fin de la pandemia, creyendo en los científicos y, bueno, ojalá que se acabe pronto esto”, comentaba el joven. Luego de unos minutos, llegó el chuzón, como muchos bromean mientras esperan ansiosos que las manos de una enfermera aplique la inyección.



La Clínica la 80 es uno de los dos puntos masivos de vacunación contra el covid-19 en la capital antioqueña. Allí, alrededor de 1.000 personas reciben diariamente las vacunas. El lugar, además contaba hasta el martes pasado con 190 camas que han permitido a los hospitales cambiar algunas de cuidados hospitalarios a UCI.



(Le puede interesar: Alerta por escasez de oxígeno para pacientes de covid-19 en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

En la Clínica la 80 hay largas filas pero avanzan rápidamente porque hay personal apropiado. Foto: Jaiver Nieto

Pese a los esfuerzos por vacunar rápidamente. Las primeras dosis para los adultos mayores de 65 años de edad está en pausa o por lo menos sin cita debido a que se están aplicando con las existencias actuales en la región, como lo informó a los medios de comunicación el propio alcalde, Daniel Quintero.



El Mova es el segundo punto masivo de vacunación. Esta es la sede de enseñanza para los docentes y convirtió uno de sus auditorios para la llegada de mayores de 65 años sin cita. Su ubicación es fácil para los antioqueños, pues queda a un lado de la entrada principal del Parque Norte, el centro de atracciones mecánicas más grande de la ciudad.



A Olga Restrepo, de 71 años, le aplicaron su primera dosis de Pfizer. “Estaba un poco nerviosita pero ya. Haga de cuenta que hubiera tomado agua porque no me pasó nada. No dolió, tiene una mano de seda y la segunda dosis el 10 de mayo”, contó al salir la pequeña mujer, de unos 1,50 de estatura.



Ella estuvo acompañada de su sobrino, Jhon Acevedo, quien fue su ‘guardaespaldas’ en la hora y media que duró todo, desde la fila hasta la aplicación de la vacuna y la salida.

“Yo no veo la hora de que me la apliquen a mí, la verdad que sí. Tengo 47 años. Es fundamental, la gente debe dejar a un lado los mitos que hay al respecto porque hay mucha evidencia científica al respecto”, dijo.



En el Mova, ese día había pocas filas y tranquilidad, mucho silencio con los adultos mayores y sus acompañantes.



(También puede leer: Primeras hipótesis por nueva masacre en Andes, Antioquia)

Facebook Twitter Linkedin

En el Mova hay un auditorio disponible para los adultos mayores y sus acompañantes. Foto: Jaiver Nieto

Sin embargo, más al nororiente de la ciudad había menos calma. Mientras el sol quemaba más fuerte y sofocaba, en las afueras de la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño, del barrio Aranjuez, había una larga fila, al menos 40 adultos mayores, algunos con sus acompañantes.



Mientras algunos iban por su primera dosis, Eloisa Piedrahita, de 83 años, esperaba por la segunda, esta vez de Sinovac. Estaba sola pero no le importaba. “Es que yo todavía tengo alientos”, dijo y soltó una carcajada la mujer menuda, de unos 1,45 metros pero grande en alegría. Sin embargo, estaba algo angustiada porque se preguntaba si allí, por fin, le iban a completar su vacunación que tuvo por primera vez el 17 de marzo.



“Me dijeron que me iban a llamar y nada”, dijo con mucha confusión.



Un llamado del vigilante del colegio permitió que los mayores de 80 años avanzaron primero en la fila. Entró, pasó por el lavamanos portátil y pasó a la segunda fila, esta vez con sillas Rimax blancas. La espera siguió pero fue infortunada. Allí una enfermera auxiliar le informó que no era posible porque solo estaban aplicando Pfizer. Desanimada, no encontraba respuestas.



“Vaya al Metrosalud”, le alcanzó a decir una vecina que estaba en la fila.

El equipo periodístico de este diario la llevó al centro de salud de Metrosalud en el barrio Santa Cruz, a unos cinco minutos en carro. Se bajó y llegó con una fila, todas con sillas, las mismas blancas. Allí, un efusivo enfermero preguntaba cada caso a cada uno de los adultos mayores.



(Le sugerimos leer: ¡Atención! Denuncian masacre en Sonsón, Antioquia)

Facebook Twitter Linkedin

Eloisa Piedrahita, tras confusión con información sobre su segunda dosis, logró ser vacunada. Foto: Jaiver Nieto

Ya ella hace parte de los miles de vacunados de la ciudad. Con reporte hasta el 25 de abril, en Medellín se han recibido 412.241 dosis y se han administrado 376.961, lo que se traduce en una ejecución del 90 %, según información de la Alcaldía.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

@davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Más de 12.000 alumnos regresan a clases en alternancia en Quindío



-Esta es la rebelión de 'Los platos rotos' en Cali



-En Barranquilla, colapsó la ESE hospital Niño Jesús por Urgencias