A la Biblioteca España ya se le ve otra cara. Después de años de estar abandonada, de que fuera desmontada su cubierta y de que quedara un cadáver de metal que con el tiempo se estaba oxidando, ya se nota el cambio.



En la mañana de este martes 25 de abril la alcaldía de Medellín comenzó con la instalación de la nueva fachada de esta polémica obra ubicada en el nororiente de la ciudad y que con los años fue catalogada como el ‘elefante blanco’ más grande de la capital antioqueña.



El alcalde del Distrito, Daniel Quintero, estuvo en el evento de inicio de este hito en la reparación de la obra e indicó que una de las novedades que tendrá la fachada son unas ‘cicatrices’ para que no se olvide, lo que para él, fue uno de los mayores actos de corrupción en la ciudad.



“Si uno no reconstruye esto ¿cuántos años hubieran pasado antes de que este proyecto lo hubiéramos sacado adelante? Por eso no olvidemos lo que pasó, porque si lo olvidamos van a volver a hacerla y eso va a depender de nosotros. Y todos tenemos la responsabilidad al respecto”, dijo el alcalde refiriéndose a que pasadas administraciones no invirtieron para la recuperación de la estructura.



Los nuevos elementos



Los páneles fueron diseñados para permitir el aislamiento térmico y acústico Foto: Alcaldía de Medellín

En los edificios o cajas que tendrá el proyecto ya comenzó la instalación de los 777 paneles geométricos que, con sus formas variables, darán forma a este icónico y estigmatizado espacio que ahora quiere convertirse en referente turístico de Medellín.



Los paneles están distribuidos así: 253 cubrirán la fachada de la caja 1, mientras que 323 le darán forma a la caja 2 y 201 conformarán la caja 3.



Estas piezas están elaboradas, principalmente, en hormigón y fibra de vidrio. Se trata de materiales altamente resistentes que permiten un espesor y peso mínimo, mayor durabilidad en el tiempo y que por su baja dilatación térmica son menos susceptibles a los cambios de temperatura a la intemperie.



Por su parte, la secretaria de Infraestructura Física, Luisa Fernanda Gómez, expresó que en la reparación de esta obra ya se realizó el reforzamiento de todo el sistema de cimentación con nuevas pilas y vigas, así como el reforzamiento de columnas y muros.



También se avanza en la instalación de la estructura metálica que da soporte a los nuevos paneles de la fachada.



“Hoy tenemos en la caja 1 y en la caja 2 avances muy significativos en la estructura y en el inicio de la instalación de los paneles de fachada. También en la caja tres, que es una estructura nueva de esta administración. Es decir, lo que tomó esta administración para reconstruir fueron las cajas 1 y 2, pero, adicional, como proyecto nuevo está la construcción de la caja 3”, explicó Gómez.



Se espera que entre julio y agosto se haga la primera entrega, pues según explicó Quintero, en cuanto vayan quedando listos algunos segmentos irán siendo puestos a disposición de la comunidad.

Así quedará



Los páneles fueron diseñados para permitir el aislamiento térmico y acústico Foto: Alcaldía de Medellín

La nueva Biblioteca España tendrá un área construida de 5.208 metros cuadrados. Todos contarán con plataformas, miradores, rampas, senderos y escaleras, lo que permite un mejor aprovechamiento del espacio, ya que se tendrá un aumento del 35 % en el área construida.



Dichas estructuras estarán dentro de una especie de parque ambiental de 10.235 metros cuadrados que ayudará a mejorar el paisajismo y a ofrecer una mayor estabilidad del terreno.



La obra, según la alcaldía, beneficia, de manera directa a cerca de 133.000 habitantes de la comuna 1 (Popular) y se calcula que, una vez terminen los trabajos, este referente sea visitado por más de 645.000 personas cada año.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín