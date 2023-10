¿Qué le espera a Medellín con ‘Fico’ Gutiérrez como alcalde? Esto dicen los analistas

La apabullante victoria lograda en las elecciones regionales por Federico Gutiérrez en Medellín y Andrés Julián Rendón en Antioquia evidenciaron no solo que la derecha toma fuerza en la región, sino también un mensaje de los votantes en contra del Gobierno Nacional.



Así lo indicó ‘Fico’, horas después de haberse conocido su triunfo. “El país ha hablado y el país ha decidido que ahora sí hay un verdadero cambio. Por el bien de Colombia, presidente Petro, no es momento de más odio, de más divisiones. Es el momento de que entienda que tiene que convocar a todas las fuerzas política, sociales y ciudadanas para redefinir un nuevo rumbo", señaló Gutiérrez en su discurso de victoria.



(También lea: Entrevista con 'Fico' Gutiérrez: 'yo aquí no estoy para un trampolín político')

Analistas en la región analizan el resultado de las elecciones a la Alcaldía de Medellín, en las que Fico no solo logró un récord histórico en votos (689.519 votos) doblando lo hecho por Daniel Quintero en 2019, sino que le sacó una abismal ventaja a Juan Carlos Upegui, quien terminó segundo y no llegó ni a los 100.000 votos.



Para Miguel Jaramillo Luján, estratega político, manifestó que hubo una correlación en Medellín entre las votaciones que obtuvo Gutiérrez para la Presidencia en 2022, sumado a un ‘voto castigo’ a la alcaldía Quintero, que para él pudo representar un 20 por ciento adicional.



(Lea también: Federico Gutiérrez: con mayorías en el Concejo de Medellín y poca oposición)

Facebook Twitter Linkedin

Federico Gutiérrez y Daniel Quintero Foto: Alcaldía de Medellín y Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Lo que le espera a Medellín es una relación muy, muy nefasta con el Gobierno Nacional, que ojalá mejore y que el Presidente Petro se apalanque de ella para que entre ambos haya una buena relación para el bien de todos los recursos y transferencias que necesita Medellín”, expresó Jaramillo Luján.



Sin embargo, aclaró que también se verá en la región algo que no se había visto en los últimos años y es una alianza fuerte entre el alcalde y el gobernador.



“En el discurso de Federico vimos unos claros matices de Presidente hablando del país, hablando del departamento. Ahora se genera una simbiosis entre él y Andrés Julián Rendón que deberá ser irrompible, lo cual es poco usual porque nosotros ya estamos habituados a las peleas entre gobernador y alcalde, pero ya se trata de dos años y medio que tienen que aguantar y ser ese bastión de lucha contra Petro, quizá de la mano con Carlos Fernando Galán, con Char y con Eder”, opinó el estratega político.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez Foto: @AlvaroUribeVel

Con los alcaldes de las principales ciudades capitales como opositores, Jaramillo Luján manifestó que lo que debe hacer el Presidente es coger los pedazos del Pacto Histórico, reconstruirlos y "demostrar con hechos y obras que su Gobierno no es un fracaso y que va a salir adelante".



Sin embargo, indicó que se viene un periodo complejo y tenso entre Antioquia y el Gobierno Nacional de cara a las presidenciales del 2026.



Por su parte Andrés Rico Zapata, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) opinó que Federico Gutiérrez no tendrá una alcaldía fácil y que la ciudadanía no verá cambios inmediatos.



“La ciudad viene de 4 años donde ha habido una desconfianza generalizada desde la institucionalidad y desde la ciudadanía hacia la institucionalidad, por lo que no veo que rápidamente pueda cambiar las cosas. A la ciudad le espera una transición que será un poco lenta porque deberán organizarse muchas cosas de la alcaldía saliente”, opinó el docente.



(Le puede interesar: El 'periodista del cucharón' que ahora será concejal de Medellín)

A la ciudad le espera una transición que será un poco lenta porque deberán organizarse muchas cosas de la alcaldía saliente FACEBOOK

TWITTER

Agregó Rico que, a su juicio, lo más importante que tendrá ‘Fico’ en esta nueva etapa será el empalme, ya que es lo que le dará vía a la nueva alcaldía y desempolvará temas que han estado en la agenda pública.



“Podrá dejarle temas de financiación, desconexión con la ciudadanía y una debilidad institucional muy fuerte y creciente. Ese empalme será fundamental y del equipo que se conforme para esto se dirá mucho de lo que será la alcaldía Gutiérrez”, opinó el profesor Rico.



Coinciden los analistas al indicar que no será fácil la relación entre el alcalde electo y el Gobierno Nacional lleno de discrepancias y desconexiones.



Sobre las claves por las que ‘Fico’ ganó esta contienda electoral, el analista indicó que al descontento y la desconfianza que hubo por parte de la ciudadanía a la actual administración, se sumó que durante los debates otros candidatos se dedicaron a atacar a Gutiérrez, lo que lo engrandeció aún más y no canalizaron sus propias ideas.

Facebook Twitter Linkedin

Medellín 29 octubre 2027. Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín durante su discurso como ganador. Foto Jaiver Nieto @jaiverpress Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Referente a cómo será su gobernabilidad en la ciudad, el analista indicó que el panorama será más sencillo, pero igual de retador.



"Federico va a tener todo un escenario a su favor para que gestione la gobernabilidad y lleve a cabo todo lo que propone y lo que quiera direccionar sin tener mayor oposición. Si bien la mayoría del Concejo tendrá cargas a favor del Gobierno de Federico es importante la exigencia que tendrán los que llegan porque hay que tener en cuenta que hay una renovación y viene gente muy joven y que estará aprendiendo en la marcha", expresó Rico.



Argumentó, además, que de las curules logradas por el partido Creemos, el de 'Fico'. ninguno tiene experiencia como Concejal, por lo que se requiere una exigencia y que hagan rápido el proceso de transición para hacer un control político riguroso y llevarle a la ciudad proyectos importantes.



(Lo invitamos a leer: Elecciones 2023: así quedó conformada la Asamblea de Antioquia según preconteo)



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín