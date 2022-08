Recorrer el centro de Medellín, observar a los silleteros con sus creaciones florales en un día despejado, pero todo esto ambientado con hologramas, pétalos multicolores, autos antiguos y hasta carros voladores.



Así es recorrer Medellín Fun City, un espacio desarrollado por la empresa colombiana Sparklife, que en alianza con la Administración Distrital para la Feria de las Flores creó un espacio para que los ciudadanos puedan vivir la feria desde la tecnología.

El espacio en el Metaverso, que seguirá funcionando luego de que termine la Feria, está disponible en el portal oficial de la Feria de las Flores



Una vez en el espacio virtual, los usuarios pueden chatear entre sí, disfrutar del Desfile de Silleteros, entre otras actividades que incluyen conciertos.



Y no es necesario tener las gafas especiales (oculus) para entrar al Metaverso, aunque la experiencia es mejor. Al ser multiplataforma, se puede ingresar desde un computador, Tablet o celular.



Medellín Fun City. Este es un espacio desarrollado por la empresa colombiana Sparklife Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

“A las personas que llegan con curiosidad les explicamos en qué consiste esto y le enseñamos a navegar por el Metaverso. La respuesta ha sido muy positiva, han entendido muy bien cómo opera y les ha gustado que se haga este desarrollo en la ciudad. Crear este alpha visual del parque de las luces y sus alrededores nos tomó cerca de tres meses”, contó Isabela Ramírez, líder de desarrollo 3D de este programa.



Uno de los curiosos es Bernardo, quien hizo una larga fila para conocer de primera mano el Metaverso, algo de lo que solo había escuchado en el gremio publicitario, donde trabaja.



“Es bueno porque siempre vamos avanzando hacia la realidad virtual, poder disfrutar conciertos y otros espacios es muy bonito. Tengo muchas expectativas porque vivo aquí hace cuatro años y he visto muchos avances de Medellín en tecnología”, contó el hombre.



Por su parte, Ramírez agregó que esta es una primera etapa, la cual se irá alimentando y actualizando para que cada vez haya más experiencias para los internautas.



Para ella, el tema de la Feria de las Flores le da un 'boom' muy grande a esta iniciativa, no solo porque cuenta con el apoyo de la alcaldía, sino porque es algo que le gusta a la ciudadanía y le llama la atención.



Lo mismo opinó Juan José Aux, secretario de Comunicaciones de la alcaldía, quien indicó que dispusieron puntos experienciales en los eventos presenciales de la feria para conocer el metaverso.



“Ya tenemos una realidad virtual en Medellín. Somos los primeros en Latinoamérica en tener un metaverso y podemos conectarnos desde cualquier celular o computador. Todos están invitados a disfrutar la Feria de las Flores desde el metaverso, podrán ingresar todos y no es necesario contar con equipos de alta tecnología, aunque sí los tienen también pueden usarlos”, dijo Aux.



El domingo 14 de agosto estarán en el Parque Juanes de la Paz entre el mediodía y las 5 p. m. y en el Estadio Atanasio Girardot estará los días 15 y 16 de agosto de 2 p. m. a 8 p. m. y de 5 a. m. a 1 p. m. respectivamente.

Así se ve la Feria de las Flores en el Metaverso 💐🤖👇🏼 pic.twitter.com/DhJPpLPqJk — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 8, 2022

Infinidad de posibilidades



Aunque por ahora, en este Metaverso las personas solo pueden disfrutar de un homenaje al desfile de silleteros y del concierto del cierra de Feria, que tendrá transmisión en este espacio, es mucho el potencial a futuro.



Contó la experta que no solo es el desarrollo de propiedad, que es la línea de negocio que tiene Sparklife, si no que quien desee, puede simplemente entrar a explorar.



Sobre dicha línea, en Medellín Fun City las personas pueden comprar propiedades como el Edificio Mónaco, adquirir un lote, construir una casa, oficina o local, compartir espacios de amistad, trabajo o diversión, realizar eventos, comercializar productos y servicios mediante criptomonedas.



“El único límite es el tiempo de desarrollo, se puede montar un edificio de más 100 pisos y que vuele, porque el Metaverso no está sujeto a las leyes de la física, pero es algo que toma tiempo, porque hay un equipo detrás que tiene que modelar todo”, agregó la líder de Desarrollo.



Esto se perfila como una buena opción para las empresas, ya que pueden crear su negocio en el Metaverso, que las personas lo conozcan, se antojen y compren y luego les llega el producto a la casa.



