Hasta el 29 de este mes, los medellinenses de cada una comunas y corregimientos podrán elegir, por internet y en 150 puntos de votación, los proyectos que priorizarán en el presupuesto participativo del 2023.



Aunque el proceso de elección ajustó dos días (arrancó el pasado martes), detrás de él hay meses de trabajo en el que los consejos comunales de participación definieron las propuestas que hoy se están votando y que recibirán recursos públicos a partir de enero del próximo año.

Felipe Agudelo, representante del sector cultural de la comuna 3, Manrique, definió que la experiencia ha sido retadora y relató que fueron sesiones de más de 4 horas, a veces dos veces por semana, en las que su comunidad escogió los 14 proyectos que ahora son priorizados.



Y es que cada comuna tiene un consejo, que se elige cada cuatro años, y que se encargó de analizar sus necesidades para plasmarlas en el plan de desarrollo local. De ahí resultaron los proyectos que hoy están en el tarjetón de las votaciones.

Asignación de los recursos

Para este año, se espera que sean más de 250.000 millones de pesos los que se inviertan en las propuestas, lo que representa el 5 por ciento del presupuesto ordinario de la ciudad.



En los tarjetones aparecerán en total 3.000 proyectos que fueron escogidos por las comunidades. “Esto es un trabajo netamente comunitario y la administración no mete mano para nada”, apuntó el secretario de participación ciudadana Juan Guillermo Berrío.



El valor por asignar para la ejecución de proyectos de cada comuna se fija según sus necesidades y el índice de pobreza multidimensional, explicó Berrío. Por ejemplo, para este año la comuna 1, Popular, tuvo una asignación de más de 25.000 millones de pesos, mientras que en la 14, El Poblado, se destinaron 5.000 millones de pesos.



Según los resultados obtenidos, en enero del próximo año se girarán los recursos a las diferentes dependencias de la Alcaldía para la ejecución de los recursos. “Los proyectos se repiten mucho. Por ejemplo, hay comunas que priorizan la educación, los programas de adultos mayores o las propuestas de participación ciudadana”, indicó el secretario.

Anteriormente las votaciones se hacían solo de forma presencial. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cómo puede votar?

Algunos de los proyectos que priorizan las comunidades son los de infraestructura. Foto: Cortesía EDU

Para participar de las votaciones, cualquier ciudadano de Medellín puede ingresar a www.medellindecide.com desde un computador o celular.



En este sitio web, será necesario inscribirse para luego elegir los proyectos de la comuna que desee, según el lugar donde viva o trabaje,



“En 2020 fue el primer año que se hizo virtual. La pandemia nos permitió hacerlo de esa manera y eso ha impulsado la participación. Ese año tuvimos 154.000 votos válidos y en 2021 hubo 124.000”, aseguró el secretario.



Además, habrá 150 puntos de votación físicos -en bibliotecas, juntas de acción comunal, instituciones educativas y demás- en los que se habilitarán computadores para garantizar la participación de todas las personas que no tienen acceso a un dispositivo móvil, computador o internet.



“Esto no es un proceso electoral, si no un proceso participativo”, puntualizó el funcionario.

La ejecución de los proyectos

El secretario Berrío afirmó que hasta la fecha no se tiene un consolidado de la ejecución del presupuesto participativo para la vigencia 2021.



Según el funcionario, algunos de los proyectos se implementarán a finales de este año y en ese momento se conocerá la cifra del dinero que quedó sin ejecutar, que por lo general ronda los 5.000 millones de pesos.



“No es que se pierdan, se van a fondos comunes para su ejecución", advirtió el secretario.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redactor EL TIEMPO Medellín

En Twitter: @sebascarvajal28