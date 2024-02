¿Cómo llegó el polémico exsecretario de Cultura de Medellín a su cargo?

Las declaraciones "salidas de toda realidad" que le costaron el cargo al exsecretario de Cultura de Medellín siguen dando de qué hablar en la ciudad. Pese a que el alcalde Federico Gutiérrez y el exfuncionario Manuel Córdoba explicaron que las expresiones no correspondían a un diálogo sostenido entre ambos, aún hay dudas sobre la idoneidad que tenía Córdoba para ocupar el puesto.



La polémica tuvo su origen en un video editado que se conoció por redes sociales de un encuentro que sostuvo en los últimos días el ahora exsecretario con bibliotecólogos en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia.

El metraje difundido en X por la cuenta 'Zurdos de corazón' dura 36 segundos y en él se toman las declaraciones de Córdoba fuera de contexto. Sin embargo, todos los apartes del montaje corresponden, efectivamente, a afirmaciones del secretario.



EL TIEMPO accedió a la grabación completa de la intervención del exsecretario que se dio a raíz de una consulta que hizo una bibliotecóloga presente en el encuentro. La mujer preguntó qué garantías tenían los profesionales en la actual administración, considerando las condiciones laborales y las dificultadas para la contratación que siempre ha tenido que ver "más con cuotas políticas".

Manuel Córdoba, saliente secretario de Cultura de Medellín y el alcalde Federico Gutiérrez. Foto: Alcaldía de Medellín y Javier Nieto / EL TIEMPO

Las declaraciones completas de Córdoba

Córdoba empezó por responder que su principal garantía era lo que le decía 'Fico'.



"'Ya ganamos las elecciones, yo te conozco a vos hace más de 13 años que llevamos haciendo política juntos. No haces parte de concejales ni te recomendó nadie'. Por eso yo me puedo dar el lujo de decir que me gusta el vallenato y que soy paracaidista porque sé que por eso no me van a bajar. Yo puedo decir lo que quiera", expresó el exsecretario.



En ese sentido, el funcionario le pidió a los presentes en la reunión que no se sintieran cohibidos de decir lo que quisieran.



"Si en un espacio como este, tan puro y tan sincero como son las bibliotecas y si estamos en el alma máter, dónde más van a hablar lo que quieren hablar. Ustedes pueden hablar como les plazca en el marco del respeto", dijo.

Este es el video completo, sin editar, de las declaraciones que dio el exsecretario de Cultura de Medellín @mmanuelcordoba. pic.twitter.com/2whY4Tyogp — Sebastián Carvajal B. (@sebascarvajal28) February 15, 2024

Y agregó: "La garantía que yo les doy es que como yo no hago parte de la clase política ni me montó un concejal, un diputado o un senador, sino que fue 'Fico' el que me dijo: 'Yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín que fueron 700.000 votos, Manuelito, hacete ahí y resolveme ese chicharrón tan berraco, yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales, pero sí sabes que es un CDP, una vigencia futura y todos los temas presupuestales'. Ahí sí no puedo pecar".



Córdoba, además, continuó: "Yo sí puedo pecar en de pronto descacharme en qué es un registro, qué es una biblioteca, todas esas cosas, y no me da pena decirlo. En lo que no puedo descacharme es en la contratación".



Y a la mujer que le hizo la pregunta le dijo: "La conversación está abierta cuando querás, nos tomamos un tintico, me contés de eso. También es sano hacerle así a la alfombra, de pronto se levantan unas llagas, eso es sano".

La cultura es uno de nuestros activos esenciales y un gran cohesionador.



Duele ver la grave crisis a la que ha sido sometido el sector en estos cuatros años: malos manejos al interior de la Secretaría de Cultura y falta de transparencia con los gestores culturales, se fracturó… pic.twitter.com/shzOjERMB0 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 27, 2023

Así fue su nombramiento

Aunque hasta el momento no se habían conocido las declaraciones completas de Córdoba, el alcalde Gutiérrez calificó sus palabras como desafortunadas y dijo que lamentaba mucho esta situación.



"Nosotros debemos estar a la altura de nuestros cargos. Cuando yo le ofrecí la secretaría de Cultura, le pedí un compromiso absoluto con los sectores culturales", expresó el mandatario.



Por esta razón, una vez se conoció el video editado, Gutiérrez le pidió la renuncia al secretario y nombró como encargado a Andrés Sarmiento, quien ejercía como subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio.



El nombramiento de Córdoba —que apenas empezó a ser fuertemente cuestionado a raíz de sus declaraciones— se dio a conocer el pasado 27 de diciembre. Ese día, Gutiérrez afirmó que Córdoba tendría "la labor de promover los derechos culturales y la articulación con el sector para la generación de oportunidades, fortalecimiento y sostenibilidad".



También le había encargado al funcionario la tarea de fortalecer la Cultura Ciudadana. "Es un hombre con experiencia en gestión cultural y con toda la disposición para trabajar en equipo", escribió el alcalde electo para ese momento.

Esta es la carta con la que Manuel Córdoba ofreció disculpas a la ciudad. Foto: @mmanuelcordoba

El exsecretario es abogado de la Universidad de Medellín y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Eafit. Con 10 años de experiencia en el sector público, trabajó en el Tribunal Superior de Medellín, la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Durante la anterior administración de Gutiérrez, el exfuncionario fue coordinador territorial de las secretarías de Inclusión Social y Seguridad.



En los últimos años, Córdoba se ocupó en dos proyectos personales: la creación de Café de la Sierra y la formación de gestores culturales en 'Medellín: Galería a Cielo Abierto'.



Durante el segundo semestre de 2023, además, ocupó el cargo de gerente de la campaña Andrés Tobón (exsecretario de Seguridad) al Concejo de Medellín. Según Cuentas Claras, su padre aportó 15 millones de pesos como donación a la candidatura.



Tobón, quien hoy ejerce como presidente del Concejo, aseguró a EL TIEMPO que él no tuvo ver en nada con el nombramiento de Córdoba.



"Manuel lleva el mismo tiempo que yo en Creemos, hace parte del equipo desde siempre. Federico lo conoce desde hace muchos años. No entró como 'cuota' mía, ni yo funciono así, ni Federico funciona así", expresó el concejal.



Gutiérrez, por su parte, aseguró este jueves en La FM que nadie le recomendó a Córdoba. "Esta persona la escogí yo, como a todas las personas del equipo", enfatizó el mandatario.



Y agregó: "Cuando hablé él teníamos la realidad de que es una persona que conoce la ciudad, los sectores sociales y muchos sectores culturales y los entiende y le apuesta mucho a la economía y la cultura barrial que era mi objetivo".



En enero pasado, Córdoba aseguró en una entrevista con El Colombiano que quienes lo criticaban por no ser del sector cultura tenían razón. "No hago parte específicamente de un sector, aunque hago parte del campo cultural y creativo. Obviamente, no hago parte de esas grandes movilizaciones o esos grandes grupos que normalmente están en la cultura", expresó.



Y dijo que no tenía libertad para los nombramientos porque esa era una labor de Gutiérrez asó como lo había designado a él. "El alcalde ya dijo y lo ha hecho públicamente, que no se trata de ningún sector político y él está buscando las personas adecuadas", afirmó.



MEDELLÍN

