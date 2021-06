Así le ha ido a Medellín con la reactivación económica

Desde el pasado 8 de junio, las medidas restrictivas en Medellín terminaron, lo que representó el primer paso para la reactivación económica.



Para los comerciantes esto ha sido un alivio para recuperar lo perdido. El gremio de bares, discotecas y entretenimiento nocturno es uno de los que está saliendo del saldo rojo. Así lo explica Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia: “En lo que va de la reactivación, vamos a tener una posibilidad de mantener 15 mil empleos en 3 mil establecimientos en bares, fondas y estaderos, que están teniendo este proceso de reactivación y las ventas se están acercando aproximadamente a 8 mil millones de pesos, cada fin de semana”.



Este gremio, que fue de los primeros en cerrar tras el inicio de las restricciones de la pandemia por el covid-19 en 2020, tuvo un serio golpe en la empleabilidad. Según Asobares, el sector generaba cerca de 45 mil empleos directos y un 95 por ciento se perdieron definitivamente mientras los negocios permanecieron cerrados, además porque no pudieron acceder al programa de apoyo empleo formal del Gobierno Nacional.



Ahora el panorama es distinto, los establecimientos nocturnos ya pueden abrir hasta las 2 o las 4 de la mañana, según los permisos, vender licor sin restricción horaria, aunque se hacen controles a aforos en algunos locales.



Sin embargo, el fantasma de un posible cierre está latente debido a la ocupación de camas de UCI sigue alta en la capital antioqueña, que supera el 97 por ciento.

“Todavía no hemos cruzado la orilla y hay riesgo de incertidumbre y cierta inseguridad jurídica frente a la posibilidad de que se vuelvan a adoptar medidas restrictivas y la situación hospitalaria se incremente”, explica Valenzuela.



Para la Alcaldía de Medellín el reto de recuperación económica es grande. Según Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, tan solo los sectores de entretenimiento nocturno, restaurantes y turismo han perdido más de 17 mil empleos en toda el área metropolitana.



Aunque aún no hay cifras consolidadas desde que la ciudad dejó las restricciones, Arias dice que las ventas, en el sector comercial, por ejemplo, han mejorado.



“Los hoteles reportaron el fin de semana (puente del 12 al 14 de junio) una ocupación

del 60 por ciento en varios territorios de Antioquia y eso significa que la gente se está movilizando, la gente consumiendo y so hace parte del plan de recuperación”, detalla.



La esperanza de un mejor flujo de caja está en los eventos masivos. El primer de estos será el Festival Internacional del Tango, que se hará del 24 al 30 de junio.

En Medellín se levantaron las restricciones para reactivar la economía. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

“Vamos a tener unas graderías para las personas que están vacunadas y otras para las que no están vacunadas, y vamos a tener distanciamientos diferentes”, aseguró en su momento el alcalde, Daniel Quintero.



También se hará Colombiamoda y Colombiatex que volverán a Plaza Mayor, del 27 al 29 de julio y la Feria de las Flores, que esta vez será del 12 al 22 de agosto.



“Eso va a tener una dinámica económica y turística importante y eso significa que vamos a llenar hoteles, vamos a tener taxis movilizando turistas, al igual que vamos a tener un consumo importante en bares y restaurantes”, detalla Arias.



El desempleo es uno de los retos por superar y con urgencia. Una de las acciones anunciadas por el alcalde es la cumbre juvenil de empleo, que se realizará el próximo 30 de junio y que busca generar 20.000 empleos.



Cuando se inició la restricción por la pandemia, en marzo de 2020, la cifra de desempleo en Medellín era del 12,9 y culminó en diciembre de ese año en 15,2 por ciento.

“Si nosotros logramos terminar con unas cifra similar a la del año pasado, yo creo que ganamos el año para que sigamos estimulando la inversión, el consumo, poder recuperar al menos 40 mil empleos de los 80 mi que se han perdido”, cuenta Arias.



El gremio del teatro también está saliendo de la asfixia. Las salas cerraron a la par del avance de la pandemia y solo cuando hubo una reapertura desde septiembre del año pasado comenzaron a escarbar un poco de dinero para sobrevivir.



Sin embargo, durante todo 2021 han venido sufriendo cierres de fines de semana o toques de queda nocturnos que no les permitía hacer sus tradicionales funciones.



Así es el caso del Teatro Pablo Tobón Uribe, ubicado en el centro de la ciudad y uno de los que más tenía programación nocturna y diurna. Allí, desde el 1 de febrero se tuvo una reapertura de sus puertas con 112 contenidos hasta la fecha, aunque con los altibajos de cierres y restricciones de aforo en la sala principal y en el café.



“Como organización celebramos este decreto de apertura que estableció la administración municipal, nos llena de mucha esperanza sobre todo. Creemos que además de que hay que reactivar la economía en el sector hay reactivar la esperanza de toda la ciudad y es fundamental sobre todo que las familias puedan volver al teatro”, afirma Juan Carlos Sánchez, director de este tradicional teatro, que sobrevivió con las alianzas hechas con la Alcaldía, cajas de compensación y apoyo empresarial.



“El año pasado logramos dos aprendizajes. En medio de las dificultades, logramos consolidar dos unidades de negocio, una es una realizadora audiovisual que ya tiene le teatro y la segunda es una operadora logística, también en temas de alimentación, impresos y servicios técnicos”, cuenta Sánchez.



Por ahora, avanza la reactivación económica, hay optimismo por parte de los comerciantes y demás gremios, mientras avanza una pandemia que tienen en crisis a hospitales. Sin embargo, lo que ha quedado claro, por lo menos como lo anunció el propio Daniel Quintero es que no volverán las medidas restrictivas que han sido las estrategias para detener el covid-19.



DAVID CALLE

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín

