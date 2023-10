Así fueron los cierres de campaña de los candidatos a la Alcaldía de Medellín

A falta de siete días para la apertura de urnas de las elecciones regionales en las que se elegirán los próximos alcaldes, concejales, gobernadores y diputados del país, los candidatos a suceder a la administración de Daniel Quintero en Medellín finalizaron los actos públicos de sus campañas.



Desde diferentes puntos de la capital antioqueña, los 14 aspirantes a la Alcaldía dieron su último discurso ante la comunidad y preparan lo que será la semana definitiva para alcanzar la oficina del piso 12 de la Alpujarra este domingo, 29 de octubre.

El candidato por el partido Creemos, Federico Gutiérrez, finalizó su campaña con un recorrido en el barrio La Milagrosa de la comuna 9. Allí dijo que su cierre "no es nada diferente a lo que hemos hecho siempre" en la calle, con la gente y con austeridad.



"Nuestra campaña fue austera y así será nuestra administración, gastando la suela de nuestros zapatos y no la plata de la gente”, agregó el exalcalde de Medellín en su atención a medios de comunicación en medio de la multitud.

Nuestro cierre de campaña es en la calle con la gente.

Con AUSTERIDAD.

Hoy después de hacer deporte en la ciclovía, almorzaré con mi familia y luego seguiré recorriendo los barrios de nuestra Medellín.

Vamos a unir a Medellín. #CREEMOS pic.twitter.com/wFhLnMSweF — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 22, 2023

Federico Gutiérrez cerró su campaña en el barrio La Milagrosa del centro oriente de Medellín. Foto: Prensa Federico Gutiérrez

Gutiérrez insistió que para la última semana, antes de las elecciones, seguirán recorriendo las calles y barrios de la ciudad. También aseguró que trabajarán para no dejarse llevar por el triunfalismo de lo que muestran las encuestas, que lo ponen como ganador de la contienda por una amplia diferencia.



"Insisto en no caer en provocaciones, ya hemos visto cuál ha sido el ambiente estos días en la ciudad, que no es diferente a estos cuatro años", agregó el candidato.



Finalmente, Gutiérrez enfatizó su respaldo al candidato Andrés Julián Rendón para la Gobernación de Antioquia y aseguró que aún pueden llegar otras personas a esta campaña. "Todavía hay unos días para que se sienten a conversar, se lleguen a acuerdos y que no se ponga el departamento en riesgo", puntualizó.

Este sueño por Medellín será una realidad. ¡Vamos a ganar! pic.twitter.com/aB3WOuPeIG — Juan Carlos Upegui (@JuanCaUpeguiV) October 23, 2023

Por su parte, el candidato del partido Independientes, Juan Carlos Upegui, adelantó durante el fin de semana la Maratón por Medellín, en la cual, con un carro tarima, recorrió algunas de las principales comunas y barrios de la ciudad.



El cierre del recorrido se realizó en la comuna 13 del occidente de Medellín, a donde llegó rodeado de algunos de los principales integrantes del partido político, entre ellos, el exalcalde Daniel Quintero.



En tarima, el ex secretario de la No Violencia enfatizó en sus principales propuestas como el Metro gratis para jóvenes y estudiantes o los cinco metrocables para la ciudad. Y dijo que la campaña apenas comienza.



"Estamos a 10 puntos y vamos a ganar la Alcaldía de Medellín. Viene la gesta más bonito que se haya vivido en esta ciudad. El despertar ciudadano más esperanzados que hayamos conocido (...) Perdimos el miedo y nunca más vamos a agachar la cabeza, nunca más vamos a perder la esperanza, porque el futuro nos pertenece", expresó el alfil de Quintero.

Juan Carlos Upegui finalizó sus actos públicos en San Javier. Foto: Prensa Juan Carlos Upegui

Albert Corredor, del movimiento Medellín Nos Une y quien marca tercero en las encuestas, realizó su último acto público en el barrio Belén Buenavista, específicamente, en la cuadra "que me vio crecer", con una multitudinaria chicharronada.



Montado encima de una caja de cervezas, el exconcejal de Medellín aseguró que para el cierre de campaña tenía preparado un evento con artistas y más de 10.000 personas, pero dijo que optó por estar "aquí, con la gente, en mi barrio".

Estoy acompañado de mi gente, de mi familia y mis amigos, este barrio que por un tiempo se llenó de sangre, me enseñó a valorar los privilegios, a compartir y a entender el dolor que sufren nuestras madres al perder a sus hijos. Aquí aprendí que emprender y salir adelante… pic.twitter.com/bDRP7mcaj8 — Albert Corredor 🤙🏼 (@AlbertCorredor) October 23, 2023

Albert Corredor cerró su campaña en el barrio Belén Buenavista Foto: Prensa Albert Corredor

"En esta campaña lo único que yo he hecho es defender, irrestrictamente, con coraje, determinación y con lo que le enseña a uno el barrio, a los míos, a mi gente. Nos encargamos de decirle a Medellín que la seguridad de esta ciudad se logra el día que todos nuestros pelaos y jóvenes tengan oportunidades de estudio y empleo", expresó en los micrófonos.



Corredor invitó a sus seguidores a que el próximo 29 de octubre respalden su candidatura y "saquemos a toda nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a toda la cuadra. Si tenemos una moto, pongámonos a disposición y llevamos a votar".



Y dijo que la ciudad no podía regresar al pasado de Federico Gutiérrez ni que gane el candidato del exalcalde Quintero "que le dio la espalda a su gente.

En las calles, con un equipo que ha sido constante y que con dedicación y convicción hemos recorrido cada barrio y cada comuna diciéndoles a todos: sí hay otra opción para no volver al pasado ni continuar con el presente, por eso les pido me acompañen este 29 de octubre con su… pic.twitter.com/3jw0HQJLoT — Paulina Aguinaga (@PauAguinaga) October 23, 2023

Otros candidatos como Paulina Aguinaga o Rodolfo Correa también adelantaron sus últimos eventos públicos de campaña. La primera recorrió a pie las calles de ciudad y entregó volantes a los ciudadanos "sin derroche, pero con abundancia de propuestas e ideas".



"Sí hay otra opción para no volver al pasado ni continuar con el presente, por eso, les pido me acompañen este 29 de octubre con su voto a la Alcaldía de Medellín", dijo la exconcejala.

Este domingo 29 de octubre hagamos que gane la esperanza. Derrotemos el miedo y la rabia. Que gane la Alegría de una Medellín que no se rinde. Una Medellín que pasará la página de la polarización, recuperará la decencia, la honestidad y la buena gerencia en su Alcaldía.… pic.twitter.com/dzF1Le0HTk — Rodolfo Correa  (@RodolfoCorreaV) October 22, 2023

Mientras que Correa, ex secretario de Agricultura de Antioquia, adelantó una caravana de carros y motos, denominada 'El tour de los sueños', con la que visitó varias comunas de Medellín.



"Este domingo 29 de octubre hagamos que gane la esperanza. Derrotemos el miedo y la rabia. Que gane la alegría de una Medellín que no se rinde. Una Medellín que pasará la página de la polarización, recuperará la decencia, la honestidad y la buena gerencia en su Alcaldía", dijo Correa.

