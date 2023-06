"¡Justicia por Alexis!, ¡Justicia por Alexis!, ¡Justicia por Alexis!". Este fue el clamor que se escuchó a una sola voz en el atrio de la parroquia La Divina Pastora en el barrio El Salado de la comuna 13 de Medellín, en la mañana de este miércoles.



Familiares, amigos y vecinos de Alexis Gómez Cardona —joven de 15 años que apareció muerto en un paraje rural dl Palmitas tras permanecer desaparecido por 9 días— salieron a las calles de su barrio a darle el último adiós.

Cientos de personas que vestían una camiseta blanca con el rostro del menor estampado en el pecho acompañaron el sentido homenaje que se extendió por todo el sector.



La marcha fúnebre estuvo acompañada de contundentes mensajes de rechazo a la violencia contra los niños y un vehemente llamado de justicia a las autoridades.



"Nos arrebató parte del barrio, nos arrebató a un joven con sueños de ser futbolista y de ser gran estudiante, de ver crecer su hermano, de poder abrazas a su padre, a su madre y a su hermano, le quitaron esa posibilidad", dijo el entrenador Willington Cano, en un emotivo discurso a las afueras de la iglesia.

A esta hora la comunidad del barrio El Salado, en la comuna 13 de Medellín, despide a Alexis Gómez Cardona, joven de 15 años que apareció muerto tras 9 días de desaparición.



Dolorosa y prematura partida para familiares, amigos y vecinos de la zona.



Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Y agregó: "Desde la comuna 13, desde la ciudad y nuestro país damos un grito por la justicia de la muerte de Alexis. Hoy no podemos celebrar la despedida de un cuerpo yacente que se va con todos los sueños e ilusiones tan rápido de la faz de la tierra".

Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La comunidad tiene serios indicios del presunto responsable de la desaparición y muerte de Alexis, por lo que le piden a las autoridades actuar rápidamente para dar con su captura.



Se trata de un hombre de 39 años que, al aparecer, pretendía al joven y quien le habría dicho que si no era para él no era para nadie justo el día de la desaparición. El hombre salió del barrio hace una semana y la comunidad no tiene rastro de su paradero.

Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El cortejo fúnebre

A la salida de la eucaristía, la comunidad recibió el féretro —que por momentos fue cargado por familiares y amigos— con una calle de honor y globos de helio. La marcha continuó por las calles del barrio, mientras la banda del colegio acompañó con solemnidad la procesión.



Los allegados caminaron hasta la cancha de fútbol del sector, uno de los lugares favoritos de Alexis donde entrenaba con Cano y sus compañeros de equipo. Allí sus familiares rodearon el ataúd y soltaron los globos que llevaban un mensaje para donde quiera que estuviese el joven.



La pólvora, el llanto y las melodías de luto acompañaron el dolor de los asistentes que fue evidente en cada rostro.

Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El homenaje recordó las dolorosas despedidas que cientos de personas de la comunidad hicieron a sus seres queridos durante las épocas más oscuras del conflicto armado urbano. Un capítulo que ya se creía cerrado en una comuna que sufrió las más crudas escenas de la guerra y la desaparición forzada.

Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Pasado el medio día, la procesión continuó hasta el cementerio de San Javier donde la comunidad despidió por última vez el féretro de Alexis, con la única esperanza de que su caso no quede impune en la justicia colombiana.



MEDELLÍN

