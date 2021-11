‘Paga diarios’ o ‘gota a gota’, el fenómeno que no cede en Medellín

Pese a los esfuerzos de las autoridades por contrarrestar la modalidad ilegal de préstamos conocida como ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’, mediante la creación de entidades como el banco de las Oportunidades y la corporación Fomentamos, entre otros programas del Gobierno Nacional que buscan atender a las personas que están excluidas de los sistemas financieros, el fenómeno sigue creciendo y ahogando a los hogares.



Así lo denunció Luis Fernando Quijano Moreno, analista del conflicto urbano, defensor de Derechos Humanos, investigador y presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).



Según esta organización, el ‘paga diario’ o ‘gota a gota’ es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI.



Esto, en tanto un número no precisado de personas están atadas a los préstamos que operan grupos delincuenciales que hacen de esta modalidad una de las fuentes criminales más importantes.



Fuente que genera grandes utilidades al mundo criminal al igual que el tráfico de drogas y la comercialización del oro.



“Es tan rentable el negocio que se puede poner al mismo nivel. El tema de raíz es que la banca no le presta al pobre y con esto lo que hace es fomentar precisamente su competencia, la banca ilegal llamada ‘paga diario’”, dijo Quijano.



Según Corpades, los ‘gota a gota’ están en crecimiento y la pandemia los intensificó.

La gente, frecuentemente, está prestando dinero para comer, para pagar la universidad, llevar a alguien al médico, para costear una cirugía, celebrar una fiesta de 15 años, entre otras necesidades. Pero, principalmente, para comer.



En el aislamiento aumentaron casos de gota a gota. Foto: Archivo EL TIEMPO.

Un estudio de la alcaldía de Medellín, realizado en la pasada Administración, arrojó como cifra 120 millones de dólares que podría mover al año el ‘paga diario’ en el país.

Sin embargo, para Corpades, la cifra se queda corta ya que este fenómeno hoy hace presencia en todos los estratos socioeconómicos y, en general, en toda la cadena del comercio.



Quijano explicó que el negocio es manejado especialmente desde Antioquia por clanes familiares que invierten en él por intermedio de otros, pero también participan los actores del crimen urbano como las Autodefensas Gaitanistas o clan del Golfo, bandas independientes y la llamada oficina de Envigado.



En la mayoría de los casos estas estructuras son las que manejan el ‘paga diario’ directamente o las que autorizan a otros a cambio de una utilidad o porcentaje.

“Se enriquecen con la esclavitud de los humildes”, agregó el investigador.

Para Quijano, esta forma de préstamos está creando una especie de base social forzada, puesto que la gente está obligada a ser parte social del crimen.



“Sí, porque terminan guardándoles caletas de droga, armas, transporte de armas, prestar seguridad, lavarles la ropa, prepararles la comida, cualquier cosa, porque la gente necesita comer y en una situación de extrema pobreza la gente cree que el ‘paga diario’ es una solución”, insistió Quijano.



Una de las conclusiones del análisis hecho por Corpades es que el Estado debe asumir con seriedad la forma de prestarles a las personas para su sobrevivencia, ya que los proyectos que inician tienen pocos recursos y duran poco.



“Lo que se debe hacer es que el Estado colombiano actúe frente a la banca para que no discrimine al pobre. Pero, desafortunadamente, a la banca no le interesa negociar con pobres”, afirmó.



Una alternativa

Para contrarrestar ese accionar delictivo que, en ocasiones, ha derivado en asesinatos de personas por no pagar a tiempo o en desplazamientos de sus territorios, en el país hacen presencia entidades como Bancoldex y Fomentamos.



La primera es una organización de desarrollo creada para impulsar el crecimiento empresarial en Colombia y que, como administrador de Programas Especiales, ofrece instrumentos para promover la inclusión financiera en la población de menores ingresos por medio del Programa de Inversión Banca de las Oportunidades.



Por su parte, la corporación Fomentamos busca promover la inclusión financiera en el país, especialmente de las familias en pobreza, microempresarios, pequeña y mediana empresa y emprendedores excluidos del sistema bancario tradicional y con altos niveles de pobreza y vulnerabilidad social.



Carlos Eduardo Mira, director general de Fomentamos, aseguró que la corporación nació para brindar soluciones a personas que no pueden acceder a los bancos.



Entonces, las cooperativas Confiar, Belén, Cootrafa y Cootramed, la ONG Vivir los olivos y la Escuela Nacional Sindical, entre otras asociaciones del departamento, se unieron para buscar alternativas para las personas excluidas del sistema financiero y con pequeños negocios.



“Lo que buscamos es intervenir positivamente la sociedad, no buscamos un lucro para ninguna institución, por eso vamos a zonas donde hay pobreza concentrada y les informamos a las personas de pequeños negocios que hay un sistema diferente para acceder a un crédito circular y colaborativo”, agregó Mira.



En la actualidad, Fomentamos lidera 536 círculos solidarios en el área metropolitana del valle de Aburá y 8 en Apartadó, donde ha puesto 79.000 millones de pesos y solo ha tenido que castigar 99 millones de pesos, con un indicador del 0,12 por ciento como prueba fehaciente de que el modelo de préstamos solidarios de Fomentamos funciona.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN

