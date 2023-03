Dos aberrantes casos de abuso sexual con menores de edad estremecieron a Medellín esta semana, en ambos casos, las madres de los niños y niñas estaban directamente involucradas.



Uno de ellos fue el de una menor, que hoy tiene 14 años, pero que fue violada hasta por tres hombres en un mismo día mientras su mamá la amarraba a una cama.



(En contexto: Por años amarró a su hija a la cama para que la violaran hasta tres veces al día).

Según la investigación, la mujer amarraba a su hija desde los 8 años para que fuera violada a cambio de dinero, situación que ocurrió entre los años 2017 y 2021.



La brigadier general Olga Patricia Salazar, directora de Investigación Criminal e Interpol Dijín, contó que la niña era amarrada de pies y manos a su cama donde le vendaban los ojos para que no viera quién la accedía carnalmente. No solo la menor era violada hasta tres veces al día, sino que el mismo padrastro también la habría violado.



"La adolescente, que hoy tiene 14 años, venía siendo accedida carnalmente desde que tenía 8 años, a los 10 quedó embarazada y su mamá la obligó a abortar", contó la uniformada.



(Le puede interesar: Así sería el traslado de los 70 hipopótamos de Pablo Escobar a otros países)

La adolescente logró escaparse de la vivienda, ubicada en el barrio Manrique, y llegar hasta donde su madrastra, a quien le contó todo lo sucedido.



Fue esta mujer de 68 años quien realizó la denuncia, logró parar estos abusos y se quedó con la custodia provisional de la víctima.



“La denunciante observó en la menor de edad comportamientos inusuales que la llevaron a ser valorada por profesionales de salud, los cuales evidenciaron los abusos a los que había sido sometida por parte de su progenitora y su padrastro”, dice el informe policial.

Era tal el nivel de abuso, agregó la directora de Investigación Criminal e Interpol Dijín, que a la menor incluso le quemaban las manos como castigo para que se dejara violar.



Por este caso fueron enviados a prisión la madre de la menor y su padrastro, señalados como responsables de proxenetismo con menor de edad y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Tres hermanos abusados

Las mujeres fueron capturadas Foto: Policía Metropolitana

El otro caso involucra a tres hermanos, de 8, 7 y 18 meses, los cuales eran grabados por la madre y una tía para luego comercializarlos en la llamada dark web.



Los videos fueron hallados en circulación en Australia, pero un escudo de un uniforme fue determinante para dar con el origen de las aberrantes grabaciones.



La general Salazar, directora de Investigación Criminal e Interpol Dijín, contó que el video llegó a conocimiento de la Interpol y allí comenzó la investigación.



“Analizamos más de 90 videos en los que se cometen todo tipo de vejámenes. En uno de estos se alcanza a ver que una menor llevaba un uniforme escolar, que gracias al escudo de este pudimos detectar que la situación estaba ocurriendo en Colombia”, expresó la brigadier general.



De inmediato activaron una exhaustiva investigación con todos los departamentos para encontrar de dónde era el escudo que aparecía en el uniforme de uno de los menores que eran abusados.



Pero tras analizar más videos, encontraron que gracias al acento pudieron determinar que se trataba de un caso en Medellín.



(Lea también: Esto fue lo que le pasó a Medellín con el metro elevado por el centro)

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las dos mujeres habrían sostenido relaciones sexuales con los tres menores de edad en una vivienda del occidente de Medellín entre diciembre del 2022 y enero de este año.



Los videos habrían sido grabados y subidos a las redes sociales a cambio de dinero.



“No fui capaz de ver los videos, pero cuando llegamos a rescatar a los niños solo el mayor tenía algo de conocimiento de lo que estaban haciendo. Los otros no tenían ni idea por qué les estaban haciendo eso (…) uno de ellos me decía: 'Estoy feliz porque estoy con ustedes y no con mi mamá'”, contó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



Los tres hermanos fueron llevados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para su restablecimiento de derechos. Sin embargo, la entidad indicó que el caso está siendo manejado por la Comisaría de Familia.

Isabel Cristina Patiño, directora regional encargada del Icbf, contó que la situación se presentó en el contexto de violencia intrafamiliar, por lo que la comisaría de familia fue la encargada de iniciar el proceso de restablecimiento de derechos.



“Adelantamos acciones de articulación con la Comisaría para determinar si los menores llegarán a un hogar sustituto o un internado, y si se requiere una intervención terapéutica especializada. Estamos atentos a la evolución de este proceso”, expresó Patiño.



Las mujeres capturadas, a quienes se les incautaron seis celulares y un disco duro, fueron llevadas ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura y les impuso medida de aseguramiento privativa de libertad en centro de reclusión carcelaria.



Ambas deberán responder por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años, actos sexuales con menor de catorce años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Ninguna de las dos se allanó a los cargos.



Cifras de la Fiscalía indican que, entre el 20 y 25 de febrero se reportaron tres sentencias condenatorias por casos de abuso sexual con menores de edad en Medellín y su área metropolitana.



MEDELLÍN

