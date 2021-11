Así están buscando a niña estadounidense en Antioquia

La Policía Nacional avanza con la búsqueda de Lorena Von Karin, la niña estadounidense de 8 años de edad, quien habría desaparecido con su padre, Daniel Von Karin.



De acuerdo con el coronel Iván Orlando Dussán Guevara, subcomandante del Departamento de Policía Antioquia, la búsqueda ahora se extendió a todo el territorio nacional y no solo al Oriente antioqueño, en donde se presume que está el hombre con la niña porque la última vez que se les vio fue en el municipio de El Peñol.



“Se identificó que él tiene una finca en donde posiblemente se estaba quedando entre Marinilla y en el sector de El Peñol y se revisó y en el momento no se encontró al señor ni a su hija”, detalló Dussán.



El subcomandante dijo que hay un compromiso para hallar a la menor y al papá. Sin embargo, aún no ha habido resultados.



De otro lado, la personera del municipio de El Peñol, Mónica López, dijo que los organismos de investigación y de policía judicial están adelantando las investigaciones. Mientras tanto se le brinda acompañamiento a la madre de la niña, Yanara Vega Fatela, quien está en la región también buscando a su hija.



“Ella está en constante contacto con nosotros que somos las entidades territoriales. Conmigo está en constante contacto para la búsqueda de la niña y la comisaría está al pendiente, también está en contacto con la Policía de Infancia y Adolescencia”, dijo López.



La personera dijo que se está difundiendo información para la búsqueda de la niña en la página web y redes sociales de la alcaldía y la Personería municipal.



“Hasta ahora no nos han informado que vayan a realizar o que se haya realizado un operativo para el rescate de la niña. Están en labores investigativas para dar con el paradero de ella”, agregó.



MEDELLÍN

