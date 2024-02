¿En qué va el proceso de pérdida de investidura contra el concejal Juan Carlos Upegui?

A las 10:10 de la mañana del pasado 9 de febrero inició la audiencia pública en la que los magistrados de la sala plena del Tribunal Administrativo de Antioquia escucharon por 20 minutos los alegatos de las partes en el proceso de pérdida de investidura contra el concejal de Medellín Juan Carlos Upegui Vanegas.



(Lo invitamos a leer: Estudiarán pérdida de investidura contra concejal electo Juan Carlos Upegui en Medellín)



Desde mediados de enero, el despacho de la magistrada Verónica Gutiérrez estudia tres demandas que fueron acumuladas por una presunta inhabilidad del político del partido Independientes para postularse a cargos de elección popular en 2023.

Las reclamaciones se presentaron debido a una presunta violación al régimen de inhabilidades por parte de Upegui en su candidatura a la alcaldía que, al ocupar el segundo puesto, le permitió llegar al Concejo de Medellín.



Vale la pana recordar que el exsecretario de la No-violencia se posesionó el pasado 2 de enero como concejal por el partido Independientes, luego de quedar segundo, con 95.883 votos, en las elecciones territoriales del 29 de octubre. La ficha de Daniel Quintero decidió asumir la curul a la que tenía derecho por el estatuto de oposición.



(Le puede interesar: Tribunal niega la suspensión provisional de la curul de Juan Carlos Upegui)



Según los demandantes, el papá del concejal, Carlos Alberto Upegui Mejía, fue encargado para ejercer la rectoría de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, en la capital antioqueña, el pasado 21 de junio.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Upegui se posesionó como concejal de Medellín el pasado 2 de enero. Foto: @JuanCaUpeguiV

Los argumentos contra Upegui

El encargo configuraría una inhabilidad para Upegui Vanegas aspirar a un cargo de elección popular al ser pariente en primer grado de consanguinidad de una persona que ocupó en los doce meses anteriores a la elección algún tipo de autoridad civil, política, administrativa o miliar en el respectivo municipio.



"La institución se encuentra adscrita a la secretaría de Educación de la alcaldía de Medellín, es decir, en el mismo municipio que resultó elegido el demandado, siendo un establecimiento educativo de naturaleza pública de carácter Distrital, con autonomía administrativa y con patrimonio independiente", argumentó la veeduría Transparencia Electoral en su demanda.



Al citar varias sentencias del Consejo de Estado, esta organización señaló que "es válido concluir que el padre del demandado ejerció autoridad administrativa —siendo rector— en el Distrito donde fue elegido el concejal cuatro meses antes" de la elección.



(Además: Exclusivo: Alcaldía de Medellín planea aumentar deuda en $1,2 billones para tapar hueco)



Aunque algunos de los demandantes pidieron la medida cautelar de suspensión temporal de la elección de Upegui como concejal de Medellín, el Tribunal negó la solicitud a mediados de enero.



Entre los demandantes figuran Luis Humberto Guidales de la veeduría Transparencia Electoral, Andrés Felipe Rodríguez Puerta (concejal del Centro Democrático) y Samuel Alejandro Ortiz. Una vez escuchados en la audiencia, la magistrada ponente analizará los argumentos de las partes para proyectar el fallo que se estaría votando en menos de dos semanas.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Upegui fue secretario de la No-violencia de Medellín durante la administración de Daniel Quintero. Foto: Luis Eduardo Noriega A. / EFE

A ese proceso se suman los cinco expedientes judiciales que fueron remitidos al despacho de la magistrada Vannesa Pérez por nulidad electoral que también fueron acumulados a finales de enero. Allí aparecen como demandantes Sebastián Castaño Samuel Castrillón (en la que coayuda el concejal bogotano Daniel Briceño), Carlos Andrés Echeverri, Daniel Gómez y el ex candidato a la alcaldía de Medellín Albert Corredor.



La diferencia entre los dos casos es que el primer grupo argumentó la pérdida de investidura por violación al numeral 2 artículo 55 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2020; mientras que para el segundo pidió la nulidad electoral al demandar formulario E-26 con el que se declaró concejal a Upegui por incurrir en la causa de inhabilidad del numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

¿Qué respondió el apoderado del concejal?

En respuesta a las demandas por pérdida de investidura, el exconsejero de Estado Alberto Yepes, apoderado del concejal, se opuso a las pretensiones que buscan declarar la inhabilidad de Upegui.



Según el jurista, resulta imposible "aplicar el régimen de inhabilidades consagrado para los concejales, en razón a que dicho régimen está estructurado para quienes ostentan la calidad de concejales elegidos y no para los concejales designados por la vía de la garantía del Estatuto de la Oposición".



Yepes señaló que resultaría imposible estudiar la causal de inhabilidades porque es necesario demostrar que "el ejercicio de autoridades de los parientes de los candidatos y de los elegidos concejales ha incidido en el resultado obtenido".



"Ello se torna imposible en la medida en que el señor Upegui Vanegas jamás participó en el debate electoral para ser concejal de la duma distrital, jamás hizo campaña para tales fines y jamás se sometió a la votación popular para obtener dicha curul. Por tanto, la influencia o la incidencia de un eventual ejercicio de autoridad de su padre en las votaciones para el Concejo Distrital de Medellín fue imposible", argumentó.



(Lea también: ¿Qué hay detrás de muertes de turistas extranjeros en Medellín?; van 6 casos en el 2024)



De igual manera, el experimentado jurista alegó que resulta violatorio de todas las garantías del debido proceso que durante el proceso por pérdida de investidura se revisen las conductas de Upegui "en el marco de los comisiones en los que participó para la alcaldía de Medellín y desde los cuales no fue elegido como primer mandatario".



Finalmente, Yepes aseguró que su representado siempre "ha obrado de manera diligente" y con la convicción de que "no ha quebrantado en ningún momento el régimen de inhabilidades" para ser concejal de Medellín.

La Procuraduría solicita que se me destituya como Concejal de Medellín por ser hijo de un profesor de carrera, un exabrupto. Lo que realmente quieren es darle un golpe a la democracia y eliminar la oposición al alcalde Federico Gutiérrez. — Juan Carlos Upegui (@JuanCaUpeguiV) February 12, 2024

La postura de la Procuraduría

Facebook Twitter Linkedin

Concepto de la Procuraduría sobre pérdida de investidura de Juan Carlos Upegui Foto: Archivo particular

Dentro del proceso por pérdida de investidura, la Procuraduría General de la Nación remitió al Tribunal Administrativo de Antioquia este 12 de febrero el concepto del Ministerio Público en el que le solicita a los magistrados acceder a la pretensión de declaratoria de pérdida de investidura.



Para el organismo de control, Upegui Mejía, padre del concejal, suscribió contratos, ordenó gasto y ejerció funciones inherentes al cargo directivo como rector, según las pruebas recolectadas, entre agosto y septiembre de 2023, las cuales son"razones suficientes para señalar que se cumple con la posibilidad real de incidencia en electorado".



Según la Procuraduría, el demando ostenta un título profesional y experiencia relevante en la administración pública, "lo cual avizora un conocimiento meridiano de la administración pública y las exigencias que su ejercicio comporta, tales como la verificación previa de cualquier circunstancia configurativa de eventuales inhabilidades".

Al respecto, el concejal Upegui manifestó en sus redes que: "La Procuraduría solicita que se me destituya como Concejal de Medellín por ser hijo de un profesor de carrera, un exabrupto. Lo que realmente quieren es darle un golpe a la democracia y eliminar la oposición al alcalde Federico Gutiérrez".



Al ser un trámite más rápido, se espera que en los próximos días el alto tribunal tome una primera decisión en primera instancia sobre la pérdida de investidura. Lo que es claro para las partes es que, sea cual sea la determinación, lo más seguro es que el proceso llegue al Consejo de Estado, que tomaría otros tres meses en fallar en segunda instancia.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Por su parte, el proceso de nulidad electoral llevará más tiempo, debido que es un trámite con plazos mayores. Los expedientes de los procesos acumulados apenas fueron remitidos al despacho de la magistrada Pérez el pasado 1 de febrero y se espera que en los próximos días se fije el litigio y se profiera el auto de pruebas.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28