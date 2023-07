Ante el Concejo de Medellín, el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, reveló que la ejecución presupuestal en los primeros seis meses del año avanza en un 63,04 por ciento. Esto quiere decir que hasta el 30 de junio, la administración de Daniel Quintero había gastado 5,22 billones de pesos del presupuesto para este 2023.



“Si esto fuera lineal —junio es la mitad del año— estamos en una muy buena ejecución. En el último año se requiere una ejecución más rápida”, explicó el funcionario durante un debate de control político en el recinto del Concejo.

Las cuentas del Distrito de Medellín adquirieron relevancia en los últimos meses por cuenta del déficit presupuestal que enfrenta la administración para este año, que se hizo evidente con la solicitud de transferencias extraordinarias de EPM por 330.000 millones de pesos y el recorte de presupuesto para la Feria de las Flores.



Los concejales pidieron al despacho de Hacienda responder a los cuestionamientos existentes en torno a la ejecución presupuestal que, si bien es favorable, aún genera algunas dudas por los mensajes erráticos del alcalde Quintero relacionados con la falta de recursos teniendo un presupuesto histórico sobre la mesa.

Incremento en el presupuesto

Hurtado detalló que el presupuesto de inversión, es decir, lo que se destina a la ejecución del Plan de Desarrollo, avanza en un 65,65 por ciento con 4,5 billones de pesos de los 6,86 billones de pesos presupuestados. La ejecución del rubro de funcionamiento y deuda van en un 52,28 por ciento y 46,99 por ciento, respectivamente.



En cuanto a los ingresos, la Alcaldía ha recaudado o recibido un 57 por ciento de lo presupuestado con 4,76 billones de pesos, que se dividen entre ingresos tributarios (ICA o predial) y no tributarios (excedentes financieros o transferencias de la Nación).



La administración distrital fijo por decreto, en diciembre de 2022, un presupuesto total por 7,31 billones de pesos. Durante los primeros seis meses del año, sin embargo, esa cifra se aumentó con recursos adicionales que hoy son por 8,29 billones de pesos.



Sin embargo, en este dato aún se tienen en cuenta los 330.000 millones de pesos que finalmente no llegarán por la diferencia entre las transferencias presupuestadas de EPM y lo que finalmente se aprobó. Así que la estimación real, actualmente, está en 7,96 billones de pesos.



El concejal Simón Pérez reiteró que los problemas que actualmente enfrenta la administración por cuenta del hueco presupuestal se hubieran podido evitar durante un eventual debate del presupuesto en octubre de 2022.



"Una adecuada planeación hubiera podido evitar lo que hoy tenemos, entre ellos la congelación de EPM", dijo Pérez y agregó: "Si el presupuesto se hubiera pensado a tiempo, lo hubiéramos podido actualizar la cifra en la discusión del Concejo”.

Concejo de Medellín hundió el proyecto de transferencias extraordinarias de EPM a la alcaldía a principios de este mes. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Ejecución en contratos

Para Fabio Humberto Rivera, citante al debate de control político, es necesario que se registre déficit dentro del presupuesto para que la administración y la ciudad sepan con que dinero se cuenta por lo que resta de gobierno.



En diálogo con EL TIEMPO, el secretario de Hacienda explicó que la cifra quedará actualizada en el reporte del julio que será publicado en los próximos días. Tal como lo anticipó este diario, son 181 proyectos en 37 dependencias que se verán afectados.



El funcionario, además, señaló que la diferencia entre recaudo y gasto se debe a que la ejecución refleja recursos comprometidos a través de contratos que no necesariamente se han pagado.



"Es probable que tus ingresos vayan por encima o por debajo. La ejecución es contratación. Usted puede haber contratado el 63 por ciento de los gastos, pero los ingresos van en el 57 por ciento", detalló Hurtado.

Los contratos interadministrativos

Una de las principales críticas que se le hizo a la ejecución presupuestal es que la mayoría de los recursos contratados se van a las entidades descentralizadas, sin que esto suponga un avance real en los proyectos de la administración.



“La alcaldía de Medellín ha mostrado una ejecución presupuestal 'muy alta', eso se da porque las secretarías le pasan la plata a las entidades descentralizadas, en su gran mayoría. El 62 por ciento del presupuesto se ha ido a contratos interadministrativos este año. Ahí se va un montón de plata”, alertó el concejal Alfredo Ramos.



El exsenador agregó que entidades como la EDU, la ESU y Metroparques reciben los recursos de la ciudad, pero "la inversión pública no se". Ante el señalamiento, Hurtado respondió que la administración se apoya en estas entidades del conglomerado público para adelantar, por ejemplo, obras de infraestructura con la Empresa de Desarrollo Urbano.



Otro dato que preocupó al corporado Ramos es la diferencia entre lo presupuestado a principio de año y lo que finalmente ingresa y se gasta.



Por ejemplo, en el 2022, se fijó un presupuesto inicial por 6,29 billones de pesos. Al final de año habían ingresado 7,76 billones de pesos y se gastaron 7,05 billones de pesos, es decir, quedaron 710.000 millones en caja de la alcaldía. "¿Dónde está la plata?", preguntó el concejal.

Acelerador a las secretarías

Desde la discusión de las transferencias de EPM al Distrito, algunos concejales propusieron priorizar los recursos a determinadas secretarías que tuvieran una ejecución presupuestal destacada. Durante el debate de control político, Hurtado dijo estar dispuesto a revisar la propuesta.



Según los datos de ejecución, las secretaría General, Evaluación y Control, despacho del Alcalde y Gestión humana avanzan por debajo el 50 por ciento. El concejal Pérez, por su parte, cuestionó el poco progresos de programas como el Centro de Educación para el Maestro (0,58 por ciento) o la infraestructura para una ciudad universitaria (0,13 por ciento).



En ese sentido, se pidió a la alcaldía revisar los casos de tales dependencias y analizar la posibilidad de ajustar las destinación de los recursos para que el impacto por el déficit presupuestal no afecte programas clave como el PAE, Buen Comienzo, el mejoramiento de vivienda y otros.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com