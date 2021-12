Ha pasado un poco más de una semana del plan piloto en cual se permite que bares y discotecas de Medellín puedan abrir hasta las 6 de la mañana y, hasta ahora, se reporta un buen balance de una medida de amores y críticas.



El piloto arrancó el pasado 15 de diciembre y se hará hasta el 15 de enero próximo, pero solo aplica en las llamadas zonas de alta mixtura según el Plan de Ordenamiento Territorial, es decir en sectores que no tienen mucho uso residencial que para este propósito son el Parque Lleras, Provenza, La 70, Castilla (la 68), Manrique (la 45) y Buenos Aires, entre otros.

Por ahora, el balance es positivo. Así lo afirmó Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia: “no se encontraron situaciones de alteraciones al orden público ni muchas quejas por alteración a la convivencia y eso es positivo porque justamente la idea de evaluar la prueba piloto es que se midan esos impactos en la convivencia con residentes y con otros sectores económicos que eventualmente podrían verse afectados por la actividad en la madrugada del sector del entretenimiento”.



De acuerdo con Valenzuela, la mayoría de los negocios que se acogieron a la extensión horaria están ubicadas en la zona del Parque Lleras en El Poblado, suroriente de Medellín. Sin embargo, muchos otros negocios están abriendo solo hasta las 4 o incluso hasta las 2 de la mañana, como lo venían haciendo regularmente.



“No se acogieron a esas dos horas adicionales aduciendo que no veían un posible incremento en sus ventas y tampoco veían prudente o necesario extender el horario de trabajo para su personal (…) A muchos no les interesa atender borrachos porque a esa hora muchos están en alto estado de alicoramiento”, agregó el líder del gremio.



(Le puede interesar: Otra arteria vial para darle vida a la movilidad en Antioquia)

No se encontraron situaciones de alteraciones al orden público ni muchas quejas por alteración a la convivencia FACEBOOK

TWITTER

Algunos negocios de La Chula Medellín se suscribieron al plan piloto y la rumba se ha extendido allí para los más parranderos en la ciudad, como lo contó Andrés Urán, empresario y gerente de esta organización.



“La medida es buena pero siento que la administración municipal debe tener un poquito más de control en cuanto a la seguridad, hay zonas en donde no me atreví a abrir, por ejemplo en Buenos Aires (oriente de la ciudad) tenemos un bar que se llama Guaros y no es que esté diciendo que el barrio sea peligroso porque nunca nos ha pasado nada y es un sitio muy seguro pero sí se necesita un poquito de apoyo de las autoridades”, comentó.



Andrés agregó que por ahora seguirán con algunas de sus discotecas hasta las seis de la mañana y que se analiza el impacto en lo económico.



“No veo mucho beneficio tener dos horas más. Por varias razones, la primera es que el tema del horario afecta un poco y nos toca contratar más personal porque se extienden las horas; la hora top de un bar es entre las 10 - 11 de la noche pero para tener todo listo al personal hay que contratarlo para que llegue a las 6”, dijo.



(También lea: Así resurgió Cocorná, el pueblo donde el 86 % de habitantes son víctimas)

Crítica de hoteleros

La medida no ha calado bien del todo en el gremio hotelero de la ciudad. Incluso, desde que se anunció la implementación, Cotelco emitió un comunicado al respecto.



“Si bien es cierto que una medida como esta tiene como propósito generar un alivio para un sector de la economía, no puede menoscabar los derechos de los otros”, expresaron los hoteleros en el comunicado.



Sandra Restrepo, directora Ejecutiva de Cotelco Capítulo Antioquia, expresó también ese inconformismo: “sabemos que es un piloto, que es hasta el 15 de enero, pero obviamente sí nos vemos perjudicados porque si anteriormente, que no estaba la medida, nos afectaba el ruido pues ahora sí que más”.

Si bien es cierto que una medida como esta tiene como propósito generar un alivio para un sector de la economía, no puede menoscabar los derechos de los otros FACEBOOK

TWITTER

Aunque Restrepo afirmó que no ha recibido quejas formales por parte de los hoteleros que representa sobre el avance de esta medida, dijo que ya varios hoteles vecinos y asentados en el Parque Lleras se han quejado por el ruido.



La directora anunció que este lunes 27 de diciembre se hará una reunión con los gremios hoteleros y de entretenimiento nocturno junto con funcionarios de la Alcaldía para evaluar el progreso de este piloto.



“Esperamos llegar a consensos, ver desde la administración municipal cómo nos pueden ayudar (…) se vuelve un poco más complejo y las personas no van a querer hospedarse en esos hoteles cercanos a discotecas bares y sí nos hemos visto afectados”, agregó.



Sin embargo, Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, dijo que por ahora las quejas de ruido no han estado relacionadas con esta medida y estas han estado concentradas en otras zonas de la capital antioqueña.



(Siga leyendo: Lo que sigue en el proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero)



“Con la Secretaría de Seguridad hemos coordinado todo el piloto y tenemos una cosa para destacar y es la presencia de la Policía todo el tiempo y eso ha posibilitado que el hurto y las riñas callejeras hayan disminuido comparativamente con otros años casi en un 35%. A pesar de que se extendió la medida, la convivencia in situ ha mejorado”, detalló.



Arias espera que este piloto tenga éxito y una buena recepción por parte de los empresarios del gremio del entretenimiento nocturno para que mejoren su economía tras los cierres que se generaron por la pandemia del covid-19. Además, dijo, será un paso importante para implementar sectores abiertos durante 24 horas, como es una de las metas de la alcaldía para 2022.



Por ahora, avanza el piloto en los bares y discotecas pero solo hasta mediados de enero se conocerán los resultados y si se extenderá por más tiempo y en más zonas de la ciudad la rumba hasta las seis de la mañana.



DAVID CALLE

EL TIEMPO

EN TWITTER: @davidcalle1