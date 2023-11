Los asesinatos en Medellín pasaron de grupos ilegales a riñas e intolerancia

Las muertes violentas por disputas entre combos de Medellín para demostrar quién es el ‘mandamás de la barriada’ y con ello hacerse del territorio y las rentas criminales, parece que son parte del pasado al encontrar que los muertos, en la capital de Antioquia, los están poniendo las riñas en sitios públicos y discusiones al interior de los hogares.



Los reportes oficiales así lo demuestran. Los homicidios vinculados al contexto de las bandas criminales, llamadas por la institucionalidad como Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), a corte del 7 de noviembre, presentaron una reducción de 32 casos con respecto a los ocurridos durante el mismo período de 2022. Para entonces los casos ya llegaban a los 101.

La disminución histórica de homicidios en la capital antioqueña da cuenta que el epicentro de estas muertes está siendo producido por otros factores a la habitual violencia de las bandas.



Estos corresponden a los casos que ocurren en medio de riñas, peleas o hechos de intolerancia. En lugar de seguir el mismo patrón de los anteriores estos van en aumento y, según la tendencia, podrían superar a los asociados a hechos de delincuencia, antes de finalizado el 2023.



(Lo invitamos a leer: Esta es la identidad del hombre que fue baleado afuera de una discoteca en Medellín)



En este contexto, también a corte del 7 de noviembre, estos alcanzaban los 66 casos, lo que representa una variación porcentual del 14 por ciento, si se comparan con los ocurridos en el mismo periodo de 2022. Para la fecha la cifra apenas llegaba a los 58 hechos de sangre, ocho menos que los actuales.



Las muertes violentas en un contexto intrafamiliar, es decir, aquellas que ocurren dentro de una relación de parentesco por consanguinidad, pasaron de cuatro en 2022 a 12 en el 2023. Variación porcentual del 200 por ciento.

Homicidios en Medellín by Sebastián on Scribd

¿Por qué está pasando esto?

El subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Richard Fajardo, señala dos razones puntuales: la intolerancia que se ha incrementado en reuniones familiares y celebraciones en sitios públicos, seguida por el exceso en el consumo de bebidas embriagantes.



En ambos casos las armas blancas y los objetos contundentes se han convertido en las armas homicidas.



(Le puede interesar: Las pruebas contra el Distrito por trágica muerte de pareja en deprimido de Medellín)



“En los homicidios que se presentan, no únicamente emplean armas de fuego, también encontramos en porcentaje alto, más de un 50 por ciento, entre armas contundentes y armas blancas que es lo que más daño viene haciendo a la comunidad”, cuenta el coronel.



En registros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en lo corrido del 2023 han incautado más de 40.000 armas blancas y más de 700 armas de fuego. Esto revela la gran cantidad de ciudadanos que circulan armados por la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Hasta el 7 de noviembre se habían presentado 319 casos de homicidio en Medellín. Foto: David Sánchez / Archivo EL TIEMPO

“El llamado es a eso, a que no se transporte este tipo de armas porque van a causar muchos daños y muchos problemas a toda la comunidad”, agregó el subcomandante.



José Gerardo Acevedo Ossa, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Medellín, al ser consultado sobre por qué estos casos no han bajado en la ciudad, como sí ha ocurrido con los relacionados a los grupos ilegales con injerencia en el territorio, explica que las muertes migraron a temas relacionados a la intolerancia y al no saber conciliar las diferentes.



Por esta razón la Alcaldía de Medellín ha puesto la lupa en estos casos, teniendo en cuenta que la ciudad viene con una reducción del 37 por ciento de muertes violentas con relación a las ocurridas durante el anterior cuatrienio.



(Además: Caso de fleteo en Medellín: capturan a ladrón tras cruce de disparos con la Policía)



Precisamente, para esos años, correspondientes a la primera administración de Federico Gutiérrez, quien repetirá mandato en el periodo 2024 - 2027, los homicidios llegaron a los 2.354 casos. Estos se ubican de la siguiente forma: 544 casos (2016), 582 casos (2017), 635 (2018 y 593 (2019).



La actual administración, que termina su periodo el próximo 31 de diciembre, acumula 1.484 casos divididos así: 369 (2020), 405 (2021), 391 (2022) y 319 (al 7 de noviembre de 2023).

En los homicidios que se presentan, no únicamente emplean armas de fuego, también encontramos en porcentaje alto, más de un 50 por ciento, entre armas contundentes y armas blancas FACEBOOK

TWITTER

“Todo está terminando en un tema de intolerancia que es creciente. Lamentablemente, después de la pandemia, yo no sé qué fue lo que pasó en la sociedad que incrementó ese sentimiento y muchas veces está generando falta de poder convivir con el vecino, inclusive al interior de las mismas casas”, dijo el funcionario.



Uno de los casos que refleja hasta qué punto se ha llegado en la capital antioqueña sucedió en la noche del lunes, 6 de noviembre, en el barrio Caicedo, al nororiente de la ciudad, cuando un adolescente de nacionalidad venezolana fue asesinado por otro menor que le disparó a quemarropa con un arma de fuego.



(Lea también: Investigan presunta violencia sexual durante las fiestas de una universidad en Medellín)



Cuenta el secretario que un adolescente de 16 años asesinó a su compañero de 17 por temas relacionados a una pareja. "Esas cosas no pueden pasar y más jóvenes que apenas están empezando a vivir”.



La víctima, identificada como Roiwer Jose Alviarez Chaparro, fue llevado hasta la clínica Sagrado Corazón donde falleció mientras era intervenido quirúrgicamente para salvarle la vida. El presunto asesino fue aprehendido por uniformados de la zona y quedó a disposición de las autoridades para ser presentado ante un juez.

Facebook Twitter Linkedin

Autoridades adelantan acción de patrullaje y control para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Foto: Alcaldía de Medellín

Habitantes de calle, la población vulnerable que más preocupa

Muchas de las víctimas por homicidios en un contexto de convivencia en Medellín, han identificado las autoridades, son los habitantes en situación de calle que permanecen en La Candelaria (comuna 10), Centro de la ciudad.



Hasta el 8 de noviembre, en cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín, esta población había perdido a 38 de sus integrantes. La mayoría de los casos están relacionados a riñas entre ellos o terceros, en muchos de los casos, producto del exceso de drogas, alcohol y algunas deudas.



“El tema de habitantes de calle sí nos preocupa porque es, digamos, dentro de las poblaciones que nosotros tenemos y sabemos, son vulnerables, ellos son los más vulnerables, o por intolerancia, por excesos en el consumo de drogas o alcohol, por deudas entre ellos mismos o hay algunos actores delincuenciales, inclusive personas del común que han generado estos homicidios", preció el secretario.



(Puede leer: Así será el Palacio de Justicia que anunció el presidente Gustavo Petro para Medellín)



De los 38 homicidios de habitantes que se han registrado este año, asegura Acevedo, se tiene el 45 por ciento de esclarecimiento, es decir, 17 ya está esclarecidos, ya saben qué pasó, quién lo cometió y muchos ya han arrojado capturas.



Esta población se concentra en los alrededores de lugares como la Plaza Botero, Plaza Rojas Pinilla y Plaza Minorista José María Villa.

La ciudad puede bajar más sus homicidios

La capital de Antioquia se trazó en su plan de desarrollo ‘Medellín Futuro’ pasar de una tasa de homicidios del 23,84 a 21,15. La tasa estimada a diciembre, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencias (Sisc) estará en 14,11 por cada 100.000 habitantes, seis puntos menos de los proyectados para el cuatrienio.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia EL TIEMPO)



Con estos datos, dice el secretario Acevedo Ossa, la entrante administración, que para el caso de Medellín es repitente, puede lograr una tasa de homicidios de un solo dígito.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora EL TIEMPO - Medellín