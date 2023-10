Anuncian medidas para desmontar publicidad política que no cumple normativa en Medellín

Vean pues… la trivia de la jornada.



De estos dos pasacalles uno tiene resolución de espacio público y el otro no.



¿Adivinen cual no tiene resolución?



Ojalá cumplieran la norma también y no resulten ni vandalizando, ni bajando el autorizado y dejando el NO autorizado. pic.twitter.com/cU6ELuAHT2