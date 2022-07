Dos líneas de metro –y otra más en construcción-, un tranvía, seis cables y tres líneas de buses son las que componen el sistema Metro de Medellín, orgullo de la ciudad y ejemplo en el país en planeación y movilidad.



Expertos coinciden en gran parte del éxito en la construcción de estas obras es el Plan Rector de Expansión, que desde el 2006 es la hoja de ruta hacia el 2030 en las obras de movilidad que requiere la ciudad, de acuerdo a sus dinámicas.

Actualmente, dicho plan contiene 14 corredores predefinidos, los cuales están priorizados para que las alcaldías los vayan ejecutando a corto y mediano plazo, según los recursos y la necesidad.



Es por lo anterior que la propuesta del presidente electo Gustavo Petro de construir cinco metrocables para Medellín tomó por sorpresa a muchos y generó críticas por considerar que esto es salirse de dicho plan de expansión.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue uno de los que se mostró a favor de la propuesta, indicando que son obras fundamentales para solucionar los problemas de movilidad de quienes viven en la laderas y zonas alejadas del distrito.



Con estas dos líneas terminamos todas las líneas planeadas con Metro Cable tradicional en el Plan Maestro. Sin embargo, hay nuevas líneas de deseo a varias comunas en las que con el Metro venimos trabajando: Manrique, Robledo, Comuna 13, Nuevo Jerusalén (Bello). https://t.co/C0PHD0g2a0 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 1, 2022

“En reunión con el equipo del Metro y el director del empalme Antioquia-Nación, Esteban Restrepo, acordamos iniciar diseños de Metrocables en La Estrella-San Antonio de Prado y Estación Poblado- Av. Las Palmas. Los demás puntos serán definidos en próximas semanas”, informó Quintero en Twitter este viernes.



Para John Fredy Arango, corregidor de San Antonio de Prado, el crecimiento urbanístico y poblacional del corregimiento ha superado con creces la infraestructura vial del sector, por lo que urgen obras prioritarias a más corto plazo.



En su opinión, la obra de un cable es bienvenida, pero considera que esta tardaría mucho en ejecutarse, mientras que hay otras intervenciones que podrían priorizarse.



“Las obras de este tipo que se han hecho en la región evidencian que no son de una sola administración y terminan siendo a largo plazo. Y San Antonio de Prado necesita soluciones de corto y mediano plazo, por lo que es importante hacerle fuerza a la ampliación de vías”, contó el corregidor.



Y es que en este corregimiento hay una vía de acceso que limita con Itagüí, llamada la vía vieja; y tiene otra, llamada vía nueva, con límite a La Estrella e Itagüí, pero son vías bidireccionales que ya están colapsadas, especialmente en hora pico para entrar y salir del corregimiento.



Sobre el posible cable, se mostró cauto e indicó que debe ser una propuesta bien analizada y estructurada mediante un estudio de movilidad que en efecto indique que los habitantes sí se estén moviendo hacia el Metro para que la solución sí sea eficiente.



Por su parte, Ramiro Márquez, exgerente del Metro de Medellín y quien lideró la realización del Plan Rector de Expansión 2006-2030, concordó con el corregidor de San Antonio de Prado e indicó que no se puede determinar de buenas a primeras, construir cinco metrocables.



Márquez explicó que dicho plan se construyó con elementos técnicos, más que políticos, previendo la movilidad y crecimiento de la región hacia el 2030. Agregó, sin embargo, que dichos estudios tienen que evaluarse cada 5 años para actualizarlo acorde a las dinámicas de la ciudad-región.



Y aunque contó que dicho plan sí comprende un corredor entre San Antonio de Prado y La Estrella, denominado Corredor Anillo del sur fase 1, pero que no está definida la tecnología para dicho tramo.



“Recuerdo que en esa época se habló de una idea de hacer un cable en ese corredor, pero no se avanzó mucho en números y estudios para ver su viabilidad. Es que la definición de la tecnología a usar (metro ligero, cable, buses u otro) en cualquier sistema de transporte masivo lo define una matriz multicriterio, es decir, que hay que analizar muchas cosas para poder definir que sí sea un cable u otro sistema”, explicó el experto.



Metro, cables, tranvía y buses hacen parte del Sistema Metro Foto: Cortesía

Sobre este tipo de soluciones, añadió que los cables son medios de transporte novedosos, tanto en movilidad como en carácter social, pero que tienen una capacidad muy limitada de mover personas a una velocidad también muy reducida.



Referente a la viabilidad para construir los cinco metrocables en un cuatrienio, Márquez opinó que, en condiciones óptimas, la elaboración de estudios, ajustes y definición de tecnología podría darse en menos de un año.



“Yo creo que en el cuatrienio del Gobierno Nacional se podría avanzar en uno de estos metrocables ¿en los cinco? Ya habría que ver. Pero para hacer los estudios previos se tiene que tener certeza de que el Gobierno Nacional aportará recursos importantes para esos proyectos”, expresó el exgerente.



Sin embargo, advierte que uno de los análisis que se tienen que hacer es la capacidad de agregarle más personas de estos cables a la Línea A del metro, que está al borde de su capacidad.

Congestiones en la estación Caribe en hora pico. Foto: Jaiver Nieto

Para él, lo más lógico e importante es apoyar el llamado Tren del Río, que servirá de soporte a la saturada Línea A.



“Eso deben tenerlo presente los gobernantes y eso tienen que arrojar los estudios, si esta línea es capaz de soportar el incremento en viajeros que llegan de estos cables”, manifestó Márquez.



Lo mismo opina José Fernando Villegas, director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) Antioquia, quien afirmó que no es una buena idea salirse de una hoja de ruta que ha tenido buenos resultados en la ciudad.



“El Metro es una entidad muy sólida y que ha construido este Plan de expansión de manera muy técnica. Precisamente esta semana lo estuvimos analizando y encontramos que, dentro de los proyectos de expansión hechos por técnicos expertos no encontramos ninguna propuesta de metrocables”, indicó Villegas.



Es por lo anterior que reafirmó que se debe respetar el plan y darle prioridades a las obras que están más adelantadas, como el Tren del Río.



Además, agregó, hay otras obras de este Plan de Expansión que son más prioritarias, como el sistema de buses de la avenida 34, el sistema de buses por San Germán.



“Eso en lo urbano, pero siempre nos han preocupado los accesos al valle de Aburrá, que siguen siendo un cuello de botella para llegar las vías 4G, en las que se han invertido más de 20 billones de pesos. Es decir, por ejemplo, se va a llegar muy rápido de Primavera a Bolombolo, pero el problema va a ser llegar a Primavera desde Medellín”, explicó el directivo.



Puntualizó Villegas afirmando que ya tienen esos puntos de acceso identificados y que debe ser una prioridad comenzar las respectivas obras.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín@AlejoMercado10