Denuncian amenazas a estudiantes y docentes de la Universidad Eafit

Varios estudiantes y profesores de la Universidad Eafit de Medellín han recibido 11 amenazas de muerte y algunos de ellos han tenido que dejar la ciudad por esta situación.



Andrés Rodríguez* es uno de ellos. Su nombre ha aparecido en todas las cartas y panfletos amenazantes que llegaban vía mensaje de texto y correo electrónico desde el pasado 6 de junio. Cuatro han estado firmadas por las Águilas Negras, dos por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el resto subscritas por un grupo llamado Comité Anticomunista de Antioquia.



(Le puede interesar: Nuevo pico y placa ahora será en todo el valle de Aburrá)

Según cuenta no hay una razón clara de las amenazas, pero él y sus compañeros, la mayoría de la carrera de ciencia política, creen que son por el apoyo al paro nacional.



“A finales de mayo, muchos de nosotros sugerimos que la universidad entrara en paro y como otras universidades privadas de Colombia estaban entrando, nosotros también. Al final se logró más o menos porque la Escuela de Humanidades donde está ciencia políticas, que es donde estamos todos los amenazados, hicimos un cese de actividades de una semana”, contó.



Lo que fue una participación activa en redes sociales y en las calles con el paro produjo el descontento con los jóvenes y profesores universitarios que no dejan de recibir amenazas. La más reciente fue el martes 17 de agosto por parte de las Águilas Negras. En la misiva, se les reclamaba por ser, según la misiva, seguidores de Gustavo Petro y de tener ideas castrochavistas.



“Nuestros ojos están sobre ustedes (…) Ustedes huelen a muerto, cuando se montan a un bus huelen a muerto, en el metro hueles a muerto, huelen a muerto en la calle, huelen a muerto en los pasillos de la universidad, huelen a muerto los que rodean pero no se han muerto porque la bala que les vamos a poner en la cabeza no valen lo que vale su vida. Los vamos a picar en la calles”, decía la amenaza.



(También puede leer: Así será la logística para el Desfile de Silleteros en Medellín)

Van 11 amenazas de muerte a estudiantes y profesores de @EAFIT desde que iniciaron las movilizaciones en el país.

Por una Universidad en libertad y respeto. #EAFITSinMiedo. pic.twitter.com/0c45eOomod — Gabs 💚 (@_Fuentesa) August 19, 2021

El joven universitario tuvo que dejar la ciudad y luego de una tutela logró que se abriera un proceso de protección frente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le ayudara a tener un esquema de seguridad, pero aún no recibe respuesta. Reclamó, además, a que otros de sus compañeros aún ni siquiera los han dejado buscar ayuda en esa entidad porque les han negado la petición.



La Universidad Eafit se ha referido en varias ocasiones rechazando dichas amenazas.



“En Eafit rechazamos categóricamente las amenazas a integrantes de nuestra comunidad universitaria y personas cercanas a nuestra Institución, y solicitamos celeridad a las autoridades en cuyas manos ya se encuentran las respectivas denuncias que como Universidad hemos realizado. La sociedad entera solo debe gratitud a sus profesores y respeto por los estudiantes; y como ciudadanos estamos en la obligación de rodear a aquellos que dedican su vida a enseñar y a buscar un mejor futuro para todos”, expresó la institución en uno de los comunicados que hace referencia a esta situación.



(Le sugerimos leer: Niegan libertad a 'Manolo', quien habría abusado de 12 niños en Medellín)



Rodríguez contó que la universidad le está brindando apoyo psicológico a todos los amenazados. . “Pusieron un equipo de psicología a disposición de nosotros, con los cuales podemos tener contacto las 24 horas y en cualquier momento están disponibles para hablar con nosotros”, dijo.



Por ahora, él y sus otros compañeros reciben clases virtuales pero espera regresar al campus con total normalidad y tranquilidad, por lo que hizo un llamado a la empatía y a la tolerancia con quien piensa y actúa distinto.



“Entendemos a la universidad como el sitio en donde podemos reflexionar acerca del valor de la vida, la dignidad humanada, los derechos que todos tenemos (…) quiero volver a la universidad sin te temor de que me pueda pasar algo en la universidad o mientras voy a la universidad. Somos estudiantes y profesores, no somos objetivos militares”, concluyó.



*Nombre cambiado por protección de la fuente.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Chambonada en Cartagena: están pintando las murallas y amenazan patrimonio



-Denuncian que kiosco digital instalado en la Sierra Nevada nunca funcionó



-Esto es lo que se sabe del extranjero señalado de un homicidio en Cartagena