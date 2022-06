En Medellín hay preocupación porque ya se registraron los primeros casos de este año de amenazas a docentes de escuelas y colegios. Esta vez las intimidaciones llegaron en contra de dos maestros de la institución educativa Campo Valdés.



“Lo que me dicen de estos dos docentes es que llegaron una especie de panfletos a la institución educativa, con nombres de algunos de los docentes, diciendo que estaban amenazados, que se cuidaran, pero que pero no se dice por qué realmente y en términos directos no hay ninguna comunicación”, detalló Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de la ciudad.



(Le puede interesar: Enviado a la cárcel presunto asesino de Eliana Marcela Vélez)

Algunos docentes, incluso, han denunciado que las amenazas se han extendido a todos los maestros del colegio.



Frente a estas amenazas, el brigadier general Javier Josué Martín, comandante Policía Metropolitana, dijo que: “nuestra seccional de protección ya ha entrevistado algunos profesores y estamos trabajando, mirando de dónde vienen las amenazas, qué es lo que está sucediendo realmente allí, qué se está cuajando alrededor de esto”.



Los docentes amenazados se encuentran apartados de sus cargos para la protección de sus vidas.



(Lea también: Estas son las mejores universidades de Medellín, según el último ranking)



“Hay una ruta establecida desde la Secretaría de Educación con talento humano y algunas posibilidades de traslado a otra instituciones educativas, de retirar del cargo mientras se esclarecen los hechos y revisamos el proceso”, agregó Agudelo.



Ayer viernes, estudiantes realizaron un plantón en las instalaciones de este colegio, ubicado en el Nororiente de la ciudad, pidiendo el cese de las amenazas hacia sus maestros.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-En Bolívar, policías estarían al servicio del Clan del Golfo



-Alcalde de Ibagué reclamó por altas tarifas en la energía



-'El agua se come nuestros negocios': el temor de comerciantes en Palomino