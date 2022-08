La pesadilla que inició hace casi nueve años para los propietarios de Continental Towers en el suroriente de Medellín, parece que, al fin, está a punto de terminar. Al menos, eso es lo que esperan 69 familias afectadas con el anunció que hizo este martes el alcalde Daniel Quintero.



Según el mandatario, la administración municipal está buscando recursos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) para demoler la estructura que está en riesgo de colapso.

"Demoler el edificio vale entre 4.000 y 5.000 millones de pesos, que no habría que cobrárselos (a los propietarios), nosotros estamos hablando con la UNGRD a ver si conseguimos los recursos para demoler el edificio", dijo Quintero.



Por su parte, Andrea Echeverri, vocera de las familias afectadas, le dijo a EL TIEMPO que el anuncio de la administración distrital es un alivio para los propietarios, porque actualmente no están en capacidad de financiar la demolición.

Continental Towers fue construido por CDO, la misma empresa que levantó Space. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

¿Cómo sería el proceso?

"A nosotros nos estafaron, nosotros no estamos en esta posición porque queramos. De alguna forma, digamos, el municipio nos metió en este problema, porque aprobó la licencia de construcción", advirtió Echeverri.



Quintero aclaró que se está revisando el tema por las condiciones que dispone la legislación actual. "Hoy la ley dice que si una entidad pública, como la Alcaldía de Medellín, usa recursos para tumbar un edificio en un predio privado, este tiene que devolverle la plata a la ciudad", explicó.



Y continuó: "En este caso, se cobraría con una parte de la tierra, que sería peor para los ciudadanos estafados. Necesitamos un cambio en la ley que los proteja".

Alcalde @QuinteroCalle: las víctimas de Continental Towers, optimistas con determinación de demoler esos edificios en riesgo, estamos listos para acompañar gestión ante @UNGRD. Tenemos el contexto técnico y jurídico de esta tragedia. Es responsable con la ciudad y los vecinos. — Mauricio Ballesteros (@MauBallesterosG) August 31, 2022

Echeverri, por su parte, admitió que por el momento no tiene claridad sobre cómo sería el proceso para ellos y si es viable pagar con parte del lote.



"La cosa está como en el aire. Los abogados no nos han dado ninguna indicación. Ya no se pagaría predial por un apartamento, sino por un porcentaje del lote y desaparecería al personería jurídica de la administración", enfatizó.

La orden a los propietarios

El anuncio se dio luego de que, en segunda instancia, la Secretaría de Gestión y Control Territorial confirmara -el pasado 23 de agosto- un acto administrativo que ordena a los propietarios de la unidad hacer el cerramiento y mantenimiento del inmueble.



La Inspección 14A de Medellín, que profirió la orden en primera instancia, también pidió dar cumplimiento a una serie recomendaciones hechas por el Departamento Administrativo de Gestión del Riegos Desastres.



"Se recomienda la implementación de un plan de monitoreo estructural, con asesoría de un profesional en ingeniería que permita establecer cambios o comportamientos no esperados de la estructura", se lee en el documento al que tuvo acceso este diario.

Vecinos de Continental Towers han denunciado en reiteradas ocasiones que el edificio ha sido invadido por personas que aprovechan de la situación de desalojo para dormir allí o incluso para llevarse material de construcción.



"Está demostrado que la problemática persiste, encontrando que estas situaciones afectan la seguridad y la integridad de la ciudadanía, como lo advierten las diferentes quejas presentadas a las entidades del municipio, situaciones que fueron comprobadas por la policía", se lee en el expediente del caso.

Cuánto más tiempo tienen que esperar las personas afectadas del Continental Towers, para que las autoridades distritales actúen en garantía de sus derechos, urge la intervención de la @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/t1dEPkQ7Fd — Lina Garcia-Gañan (@LinaGarciaGanan) August 29, 2022

Sobre este tema, Quintero señaló que: "como es una propiedad privada, ellos están en la obligación de evitar que ocurra un riesgo al respecto".



Sin embargo, Echeverri rechazó la determinación adoptada por la Secretaría de Gestión del Territorio. "Es una clara revictimización. Tanto el monitoreo como el cerramiento tienen un valor muy importante y no disponemos de los recursos en este momento".



La propietaria explicó que son 69 familias las que responden por la administración de la urbanización y que los demás apartamentos -son 90 en total- son propiedad de CDO, una inmobiliaria, bancos y de personas que no han sido ubicadas.



"Tenemos que pagar abogados, administración, valorización y el predial se reactiva en enero, el banco nos demandó y algunos pagan créditos hipotecarios. El fallo es catastrófico, para las familias es un golpe muy duro", dijo Echeverri.



Vale pena recordar que el edificio fue construido por la misma empresa que levantó Space, CDO, y tuvo que ser desalojado el 29 de octubre de 2013. Según estudios que se le han hecho, la estructura no cumple con los requerimientos de sismo resistencia y está en inminentes riesgo de colapso.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @SEBASCARVAJAL28