Algunos comerciantes de Medellín decidieron no aceptar Nequi como forma de pago

En Medellín algunos comerciantes tomaron la decisión de no aceptar pagos mediante la plataforma de Nequi por una supuesta nueva función que le permite al usuario reversar la transacción hasta media hora después de haberla realizado.



“Hay bastante inseguridad con el comerciante puesto que hemos tenido algunos casos de fraude donde nos hacen transferencias por medio de Nequi y el cliente reversa la transacción. Es algo que se ha venido presentando y por parte de la entidad financiera no hay soporte o respaldo para nosotros como empresarios”, manifestó Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Antioquia.

Una situación similar ocurrió en el bulevar de la 68, en el barrio Castilla, donde los comerciantes se unieron para no aceptar más este método de pago ante la falta de garantías.



Iván Darío Passos, presidente de la Asociación de Comerciantes de Castilla, informó que la única forma en la que aceptan este método de pago es si se trata de una persona conocida o de confianza.



“Desde que Nequi tomó la decisión de reversar la transacción después de media hora nos hemos visto afectados y hemos perdido dinero. Hay otras opciones de pago que nos brindan más seguridad con las que nos sentimos más seguros”, expresó Passos, quien agregó que la situación ha venido incrementando en los últimos días lo que generó una alarma en el sector y los llevó a tomar esta determinación.



(Lo invitamos a leer: Polémica decoración navideña del avión de la tragedia del Chapecoense fue desmontada)



Opciones como el QR de Bancolombia, TransfiYa, o la opción de Davivienda siguen siendo aceptadas por los comerciantes.

Lo que dice Nequi

Facebook Twitter Linkedin

La app de Nequi es muy popular para el envío de dinero, pagos y compras. Foto: Nequi

Mediante un comunicado, la empresa Nequi se pronunció sobre el tema, indicando que es un mito la versión que los usuarios tienen la posibilidad de reversar las transacciones en la plataforma.



“Se ha identificado una modalidad de estafa a nivel de industria, en la que, a través de comprobantes falsos estafadores emulan el comprobante de pago de distintas entidades bancarias, para evitar pagar por sus productos”, dice la entidad.



Entre las recomendaciones que hacen, está el no fiarse solamente por el comprobante de pago o pantallazo, por lo que sugieren al comerciante comprobar en la opción Movimientos que la transacción sí haya sido exitosa.



“Compruebe la disponibilidad de los servicios a través de https://www.nequi.com.co/status y no se fíe de terceros que afirman que los servicios de Nequi no están disponibles. Los Movimientos no se “desaparecen” de la App Nequi, por lo que no se fíe si un delincuente está informándole esto”, indicó la empresa.



(Le recomendamos leer: Video: señalan a un hombre de atracar el hotel en el que antes había trabajado)

Facebook Twitter Linkedin

Cerramiento que puso la alcaldía de Medellín en el bulevar de Castilla, Medellín. Foto: Cortesía

En caso de que un comerciante tenga una queja o reclamo, la empresa informó que cuenta con un canal de atención exclusivo para atender de forma oportuna los casos que tengan los negocios con Nequi.



“Hemos dispuesto un formulario exclusivo que pueden encontrar en www.nequi.com.co/negocios en la opción de ‘Ayuda’ donde acompañamos y analizamos las situaciones que tengan los comercios, problemas con métodos de pago (QR, Tarjeta Nequi Visa o transferencias), dudas con sus Movimientos, y según esta revisión, darles soluciones, alternativas, e incluso, dependiendo del caso, hacer la devolución del dinero”, informó la entidad.



(Lea, además: Sicarios motorizados asesinan al hermano del alcalde de Jardín, Antioquia)



Nequi tiene más de 17'900.000 usuarios totales, de los cuales aproximadamente el 11 por ciento están en Antioquia, lo que equivale a unos dos millones de usuarios.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín