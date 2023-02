Comenzó la audiencia de imputación de cargos por irregularidades en la contratación del programa Buen Comienzo, que beneficia a los menores de edad entre 0 y 5 años de Medellín.



De acuerdo con la Fiscalía, fueron tres personas a las que se les imputaron los delitos de Peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contrato sin requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos.

Entre los imputados está la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz, quien de acuerdo al ente acusador fue la que presentó al cuestionado contratista, Colombia Avanza, y, además, de ser la ordenadora del gasto del contrato bajo la modalidad de directo.



La investigación sobre irregularidades en la contratación recae sobre dos contratos del programa Buen Comienzo, uno en la modalidad familiar y otro en el PAE, ambos firmados en el 2020 y con la empresa Colombia Avanza.



Ante esta situación, se comienzan a escuchar voces en Medellín que exigen la renuncia de la Secretaria por este escándalo.



🚨Exijo la renuncia de la Secretaria de Educación Alexandra Agudelo, hoy imputada por graves delitos contra los niños y niñas más pobres de Medellín. #LaNiñezSeRespeta pic.twitter.com/QPR3WiiDi7 — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) February 8, 2023

Uno de ellos es el concejal de Medellín, Daniel Duque, quien afirmó que fueron más de 1.000 millones de pesos los que presuntamente se fueron en sobrecostos en la alimentación de los niños.



"Lo mínimo que puede hacer el alcalde Daniel Quintero es exigirle la renuncia inmediataa la secretaria de Educación. No puede ser que se siga perdiendo la plata de los niños y las niñas, que imputen a la secretaria por presunta corrupción y que aquí no pase nada", expresó el corporado.



Por su parte, Alejandro Moncada, activista de Medellín, también expresó que la funcionaria tiene que dimitir a su cargo ante la gravedad de las imputaciones.



"Es indiscutible que debería renunciar, no debemos tener una Secretaria de Educación en la alcaldía de Medellín que está formalmente imputada por haberse metido con los recursos de los niños pobres de Medellín", dijo el joven.

Secretaria responde

En sus redes sociales, la funcionaria se refirió al caso, indicando que responderá por cada una de las actuaciones y acciones de la Secretaría de Educación y demostrará la transparencia y apego a la Ley de cada una de ellas.



"Reitero mi respeto y confianza con los órganos del control y justicia del país, ante los jueces entregaré todas las explicaciones que sean necesarias y aportaré las pruebas que permitan demostrar que en la Secretaría de Educación trabajamos con transparencia", dijo la Secretaria.



Además de Agudelo, las otras personas imputadas son Lina Gil, quien para la fecha era la directora técnica de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, quien era el representante de Colombia Avanza.



Ninguno de los tres aceptó los cargos que les fueron imputados.



El abogado Santiago Trespalacios, explicó que la razón de esto es que hubo varias confusiones por parte del ente acusador en el momento de imputar los cargos.



"Hay una indebida compresión de lo que es esta modalidad contractual y para todo hay una explicación bastante clara, por lo que era imposible siquiera pensar en aceptar responsabilidad en unos hechos en los que se actuó de manera lícita, correcta y adecuada", expresó el abogado.



Para la tarde del lunes 13 de febrero se programó una próxima audiencia en la que se evaluará si se necesita o no una medida de aseguramiento en contra de estas tres personas vinculadas al caso.



MEDELLÍN