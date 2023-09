Un grupo de seis sindicatos y agremiaciones médicas le acaba de enviar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, una carta en la que le advierten que la falta de pago a especialistas del Hospital General y la ESE Metrosalud tiene en riesgo la continuidad del servicio.



En la misiva, que fue enviada este 22 de septiembre, Sogos, Anestesiar, Traumatólogos y Ortepedistas Asociados, Cirujanos de Colombia y Fedsalud explicaron que la alta morosidad en la cartera impide el cumplimiento de las obligaciones labores de los médicos.

Según las seis agremiaciones, las dos Empresas Sociales del Estado del Distrito de Medellín le deben a los especialistas más de 10.302 millones de pesos en pagos por más de cuatro meses de trabajo.



"En la administración del alcalde Daniel Quintero, el pago de los servicios a las agremiaciones de médicos especialistas que laboran en Metrosalud y el Hospital General de Medellín se ha deteriorado de una manera grave", advirtió Esteban Bustamante, representante de las agremiaciones.

Metrosalud atienden pacientes de la EPS Savia Salud que cubre a un gran porcentaje de los usuarios del régimen subsidiado. Foto: Alcaldía de Medellín

Las especialidades que están en riesgo de suspender sus servicios a partir del 1 de octubre por falta de pago son ortopedia, anestesia, cirugía, pediatría y ginecobstetricia. Las agremiaciones ya advirtieron que, en caso de no llegar a un acuerdo, se adelantará un cese de actividades desde esa fecha.



"A partir de ese momento no se prestaría el servicio. La población más afectada sería la más vulnerable que dependen de Savia Salud (quienes son atendidos en Metrosalud y el Hospital General), quienes no tendría servicios quirúrgicos", advirtió Bustamante.



Desde diferentes sectores políticos le pidieron a la administración distrital atender esta grave situación para la salud de los medellinenses. Hasta el momento, ni la alcaldía, ni el Hospital General, ni Metrosalud se han pronunciado al respecto.

También hubo falta de pago en el Hospital Concejo de Medellín

Hospital Infantil Concejo de Medellín. Foto: Hospital Infantil CM Concejo de Medellìn

Hace dos meses, aproximadamente, los pediatras del Hospital Infantil Concejo de Medellín —cuyos socios son la alcaldía, el Hospital General y Metrosalud— también anunciaron un cese de actividades por una deuda de la entidad por 800 millones de pesos.



Tras llegar a un acuerdo, el 4 de agosto pasado, la entidad anunció que no habría cierre de servicios y que terminaría de pagar la cartera adeudada con la agremiación Tahus para que esta pudiera cumplir con la nómina de los especialistas.



El Hospital Infantil presta servicios a la red pública hospitalaria y atiende a la población pediátrica vulnerable de la ciudad, Antioquia y Chocó.



MEDELLÍN

