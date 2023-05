Pocas cantidades en la comida, incumplimiento en los horarios, baja calidad en los alimentos y condiciones higiénicas y de salubridad inadecuadas son algunas de las quejas que se están presentando en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de El Pedregal, en Medellín.



La alerta la lanzó la Personería Distrital —a través del Observatorio del Sistema Penal, Penitenciario y Carcelario— que evidenció la compleja situación en el suministro de alimentación para los privados de la libertad de este establecimiento de reclusión.

Según explicó la agencia del Ministerio Público, el contratista que opera el servicio "no está cumpliendo con las condiciones contractuales y para empeorar la situación, no hay garantías de salubridad, lo que expone además la salud de este grupo poblacional".



El contratista a cargo de la operación en El Pedregal es la Unión Temporal Unidos por Uspec RM 2023, conformado por Inversiones Ramfor Ldta, Suministros Almaro S.A.S. y Jairo Maya Salazar.



La firma fue contratada en diciembre pasado por la Uspec para prestar el servicio de alimentación en 45 establecimientos carcelarios y estaciones de policía de la regional noroeste del Inpec. El contrato se realizó por el sistema de precios por ración, con un valor presupuestal de 29.123 millones de pesos. Su plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2023.



Ante esta situación, el personero de Medellín, William Vivas, envió una alerta a las autoridades responsables para que tomen las medidas respectivas para mejorar las condiciones del servicio.

La cárcel de El Pedregal tiene más de 2.000 reclusos. Foto: Archivo EL TIEMPO

En diferentes actas de visitas adelantadas por funcionarios del Inpec, la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo han quedado en evidencia las irregularidades que también incluyen áreas de almacenamiento sin el adecuado aseo y con fallas estructurales, alimentos en estado de descomposición y afectaciones a la estructura física del 'rancho' que está deteriorado.



"El operador está quedando en mora respecto a la entrega de algunos alimentos, entonces está entrando a hacer negociaciones con la población privada de la libertad. Hoy no entrega carne, porque no hay, pero da huevo. Eso constituye una falla en el servicio porque no es la manera en que está contratado el menú", dijo Angélica Angulo, líder del Observatorio de la Personería.



Vale la pena mencionar que el pasado 14 de marzo se registró una intoxicación masiva por Enfermedades Transmitidas por Alimentos, tras el consumo de la cena. En la cárcel hizo presencia personal médico de la alcaldía de Medellín para atender la situación.



La Personería de Medellín solicitó a la Uspec adelantar acciones para materializar la obligación de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato.



EL TIEMPO se intentó comunicar con el contratista, sin embargo, el buzón de la dirección de correo electrónico que presentó en documentos oficiales rechazó el mensaje enviado por este diario.



Escríbanos: sebbol@eltiempo.com