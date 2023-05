Al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le quedan 7 meses y un par de semanas para cumplir con la implementación del Plan de Desarrollo ‘Medellín Futuro’ que aprobó el Concejo en mayo de 2020 con 19 votos a favor y 2 en contra.



El instrumento de planeación fue calificado en su momento como ‘el mejor del país’ entre las ciudades de categoría 1 y especial por el Departamento Nacional de Planeación. Pero a pocos meses de terminar su mandato, los ojos de la ciudadanía están puestos en el porcentaje final de ejecución que alcanzará al terminar el gobierno.

Según datos de la alcaldía de Medellín, al finalizar el tercer año de la administración de Quintero, el Plan de Desarrollo había alcanzado un avance total del 68 por ciento, en metas trazadas en 810 indicadores.



De las cinco líneas estratégicas propuestas, la que presenta un mayor nivel ejecución es la de Gobernanza y Gobernabilidad con un 77 por ciento. Le siguen Transformación Educativa y Cultural (73 por ciento), Reactivación Económica y Valle del Software (72 por ciento), Medellín me Cuida (67 por ciento) y, por último, Ecociudad, con un 60 por ciento de avance.

¿Hay presupuesto para cumplir?

La gestión financiera de la Alcaldía evidencia que hasta el año pasado se habían ejecutado 15,7 billones de pesos del Plan Plurianual de Inversiones, con un avance del 81,3 por ciento.



Sin embargo, la principal preocupación de diferentes sectores políticos y sociales de Medellín, en cuanto a su cumplimiento, es la desfinanciación del Plan de Desarrollo.



Cuando se aprobó el acuerdo, en plena pandemia, la administración distrital trazó una inversión total de 22,7 billones de pesos, pero solo especificó fuentes de financiación hasta por 19,4 billones de pesos (de ahí que la ejecución alcance el porcentaje mencionado).



En su momento, se aseguró que el resto de los recursos llegarían por fuentes alternativas estratégicas estimadas en 3,3 billones de pesos. Entre ellas, la cofinanciación de la Nación al Metro de la 80 y la enajenación de activos como la venta de acciones de EPM en Une.



De entrada, la Alcaldía explicó que la plata del Gobierno Nacional no haría tránsito en el presupuesto distrital. Ahí está el 56 por ciento de las fuentes estratégicas de financiación. Pero el otro aporte grueso correspondía a la enajenación que finalmente no fue aprobada por el Concejo el año pasado.



Para tapar el hueco de recursos el gobierno de Quintero tenía una opción sobre la mesa: buscar otras fuentes alternativas que no fueron estimadas en el 2020.

La alcaldía busca financiar el Plan de Desarrollo con recursos del Plan de Desarrollo. Foto: EPM

Según los informes de gestión, la Alcaldía había gestionado recursos, a diciembre de 2022, por 3,2 billones de pesos, es decir, el 95 por ciento de lo estimado.



Pero hasta hace cuatro meses, habían recaudado 691.680 millones de pesos, que equivalen a un 21,6 por ciento de las fuentes de ingresos alternativas para financiar proyectos clave del Plan de Desarrollo.



La posible desfinanciación ya había sido advertida en su momento por los concejales Daniel Duque y Alfredo Ramos, quienes votaron en contra del proyecto de acuerdo.



En una entrevista reciente con EL TIEMPO, Piedad Restrepo, de la veeduría Todos Por Medellín, explicó que el déficit se evidencia con la aprobación de las vigencias futuras que se hizo en el último año.



“Eso es lo que estamos viendo hoy con la solicitud del alcalde de vigencias futuras para proyectos que estaban dentro del Plan de Desarrollo. Está la infraestructura educativa, pero también tenemos la cárcel municipal”, señaló la vocera.

Así llegarán los excedentes financieros de EPM, correspondientes al año anterior, al Distrito de Medellín, en caso de que se apruebe el proyecto de acuerdo. Foto: Archivo particular

Para el concejal Carlos Ríos, esta es una señal de que la administración de Quintero no va a cumplir con su Plan de Desarrollo. “Ellos se propusieron muchas cosas con menos plata. Están buscando que EPM transfiera 330.000 millones de pesos adicionales, pero dudo que el Concejo lo apruebe por la situación de la empresa”.



En efecto, la administración distrital presentó ante el Concejo un proyecto de acuerdo para autorizar la transferencia de los en excedentes financieros de EPM para financiar programas del Plan de Desarrollo.



Este viernes se iba a discutir la propuesta en primer debate, pero la presidente de la Comisión Segunda, Lina García, levantó la sesión por falta de garantías. Algunos corporados solicitaron, antes de dar por terminado el debate, el aplazamiento de la discusión porque requerían más información para definir su voto.



A pesar de la preocupación por un posible déficit, la hoy exconcejal Aura Arcila —quien apoyó Quintero y cuya pérdida de investidura fue confirmada por el Consejo de Estado en la última semana— destacó la buena gestión financiera de la Alcaldía, que se respalda por el ranquin de evaluación fiscal del Departamento Nacional de Planeación.



La entidad le dio a Medellín un puntaje de 80,4 con un rango sostenible, que la ubica en el segundo lugar por debajo de Bogotá entre las 13 principales ciudades del país.



La Contraloría de Medellín, por su parte, calificó la gestión fiscal con un 97,7 por ciento para el 2021, siendo el resultado más alto de los cuatro últimos años.

Computadores Futuro es uno de los programas bandera de Quintero. Aunque no está en el Plan de Desarrollo, sí ha permitido reducir el indicador de estudiantes por computador a 2,58. Foto: Jaiver Nieto/ EL TIEMPO

Indicadores rezagados



Para evaluar los avances en las líneas, componentes y programas que trazó Quintero en el primer año de gobierno, la administración distrital presenta anualmente el seguimiento al Plan Indicativo, donde se evidencian los niveles de cumplimiento en cada uno de los indicadores.



Con ese documento, concejales, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanía en general pueden hacer control a la administración distrital.



Por ejemplo, para la veeduría ciudadana al Plan de Desarrollo, los avances porcentuales reportados por la Alcaldía en el cumplimiento de una parte significativa de los indicadores “no reflejan necesariamente la realidad de la ciudad en por lo menos seis temas críticos: pobreza y desigualdad, educación con Calidad, igualdad de género, trabajo decente, participación ciudadana y paz y seguridad”.



El concejal Duque, por su parte, comentó que la línea estratégica de ecociudad, “se quedó en un nombre bonito, que no tiene nada de fondo”. Y manifestó su preocupación por algunos avances engañosos en el cumplimiento de indicadores.



“Se había puesto la meta de poner en circulación 130 buses eléctricos y tres años después apenas llevan 4, pero reportan un avance de indicador del 53 por ciento, porque incluyeron los 65 buses que estaban en la línea base, ya habían empezado ganando. El indicador debería estar en el 6 por ciento", dijo el concejal.

En los últimos tres años han llegado cuatro buses eléctricos a Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez / Archivo EL TIEMPO

El documento de la Alcaldía señaló que en 2022 se celebró un convenio con Bancoldex para poner en marcha una línea de crédito para las empresas de transporte colectivo para promover la renovación de la flota.



“El avance de este indicador depende de las inversiones y la estabilidad financiera de las empresas transportadoras de servicio público colectivo, para la renovación de su flota con buses eléctricos”, argumentó la administración.



Duque denunció que una de las “mentiras más grandes” en esta línea es un avance del 98 por ciento en la intervención del morro de Moravia. “El morro está absolutamente invadido. Hay un avance real del 0 por ciento, pero debería ser negativo”, apuntó el corporado.



El Plan de Desarrollo se propuso intervenir ambientalmente 1.000 metros cuadrados de la zona, pero hasta el año anterior había alcanzado solo 495. “Desde junio de 2021 no hemos logrado avanzar en este indicador por situaciones de orden público y ocupación irregular de las zonas a intervenir”, aceptó la administración.



El corporado Ríos manifestó su preocupación por los avances en los Centros del Valle del Software (se han entregado 10 de 21) y la ampliación de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz (apenas tiene un 20 por ciento de ejecución y según la Alcaldía esperan viabilidad técnica de la Seccional de Salud y el Ministerio de Salud).

La alcaldía argumenta que no ha podido avanzar en la intervención del morro de Moravia por situaciones de orden público Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

A eso se suma el número de viviendas entregadas para superar el déficit cuantitativo de la ciudad. El gobierno de Quintero trazó una meta de 5.720 casas nuevas o usadas para los cuatro años, pero hasta 2022 se habían entregado 994, lo que supone un avance del 17,4 por ciento.



“La actual administración heredó pocos proyectos para iniciar su ejecución y con grandes dificultades en su estructuración, lo cual implica que se hayan tenido que reestructurar técnica y financieramente, conllevando esto a mayores tiempos de ejecución y por ende de entrega a las familias”, dijo la Alcaldía en el Plan Indicativo.



En cuanto a los indicadores sociales, Ríos hizo énfasis en los rezagos que presentan Buen Comienzo y algunas tasas de mortalidad.



La administración se fijó una meta del 5 por ciento (estaba en 31), en el número de niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de malnutrición por déficit que superan la condición por atención programa Buen Comienzo.



Sin embargo, en tres años apenas ha logrado un avance del 38,5 por ciento, con una reducción hasta el 21 por ciento, aún lejos de la meta . "La ejecución presupuestal no es apta versus las necesidades que se tienen en alimentación de los niños", alertó el concejal.

Mientras que la Alcaldía respondió en el documento: “Este indicador se vio afectado debido a que constantemente están ingresando al programa niños y niñas con problemas de desnutrición aguda o crónica”.



En salud, la mortalidad infantil en menores de 1 año se ubicó en 8,26 por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, la línea base de la tasa en 2019 estaba en 7,1 nacidos y el objetivo de la administración era bajar a 7, por lo que el avance es del 0 por ciento.



“La Secretaría de Salud ha trabajado arduamente en el fortalecimiento de la ruta materno perinatal que permita a todas las maternas, sin barreras administrativas, acceder a los servicios de salud. Además, con la oferta institucional se están captando los casos desde la dimensión gestantes y lactantes dando orientación, educación para la salud y direccionamiento a atención frente la identificación de signos de alarma”, aseveró la administración.



También con un avance del cero por ciento se encuentra la mortalidad prematura por hipertensión (30 a 69 años), cuya tasa por 100.000 habitantes pasó de 14,25 en 2020 a 15,75 en 2021. Una de las explicaciones oficiales fue la limitación a la movilidad por la pandemia y el aumento del estrés.



“Se requiere un mayor compromiso de las EAPB en facilitar el acceso a los servicios de salud en torno a los seguimientos y tratamientos de patologías hipertensivas, promover alimentación saludable, actividad física”, se lee en el documento.

El proyecto del Metro de la 80 es uno de los proyectos destacados de la administración Quintero. . Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Avances destacados en los tres años

A pesar de que cuenta con un bajo porcentaje de avance en el Plan Indicativo, los concejales destacaron la continuidad que dio la actual administración al proyecto del Metro de la 80, que acaba de iniciar obras y cuya construcción se prolongará por lo menos durante dos alcaldías más.



“Hicieron bien en continuar con esos proyectos. La noticia positiva es que eso se le podrá entregar a la comunidad, no en esta administración, pero al menos pasó y no se torpedeó, como pasó con otras obras en el pasado”, expresó Ríos.



Duque destacó algunos programas como el de consumos conscientes de la secretaría de Juventud. “Tiene un buen impacto. El tema de drogas se tiene que abordar de una forma diferente, eso es un tema de salud pública que requiere que las personas tomen decisiones más informadas”, comentó el corporado Duque.



Todos los indicadores de este componente presentan avances entre el 75 y el 100 por ciento.

Al ser cuestionado sobre los avances en su Plan de Desarrollo, el alcalde Quintero dijo que “nos irá bien a fin de año con el cumplimiento” y anticipó que algunas cosas no quedarán al 100 por ciento.



“Yo digo una: desnutrición crónica. Si a mí me preguntan cuántos niños quiero que aguanten hambre yo digo cero, nosotros dijimos cero. Preferimos incumplir un indicador, que relajarnos con un indicador pequeño. Hemos logrado mejorar los índices de desnutrición crónica y aguda, pasamos de 80.000 a 95.000 niños atendidos en Buen Comienzo, a pesar de todos los ataques”, dijo el alcalde.



El porcentaje de desnutrición aguda en menores de 5 años que asisten a crecimiento y desarrollo para 2022 quedó en 0,9 por ciento, la meta del cuatrienio es 0,9; mientras que la crónica se fijó en 7,3 por ciento, pero aún está lejos del objetivo que es del 4,6 por ciento. El año anterior se atendieron 90.009 menores por parte de Buen Comienzo y el ICBF.



El mandatario también destacó el incremento de UCI durante la pandemia, que no estaban en el Plan de Desarrollo; la incorporación de los cinco metrocables en el Gobierno Petro y la llegada de nuevos camiones de recolección de basura.



Mientras avanza la puja electoral para definir quién será el próximo alcalde de Medellín, el gobierno de Quintero acelera motores para alcanzar un alto nivel de ejecución de su Plan de Desarrollo.



Las dos administraciones anteriores, de Federico Gutiérrez y Aníbal Gaviria, lograron un avance físico del 95 por ciento.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM