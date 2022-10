Una polémica plenaria se vivió en la mañana del lunes 1 de octubre en la instalación del último periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Medellín, que se desarrollarán hasta el próximo 30 de noviembre.



El alcalde Daniel Quintero criticó a los corporados por no aprobar proyectos clave, el Centro Democrático hizo fuertes cuestionamientos a la administración durante la réplica y el presidente Lucas Cañas fue señalado de no brindar garantías a la oposición.

En medio del acalorado debate, algunos concejales denunciaron que el público de las tribunas del recinto, que aplaudieron al alcalde y abuchearon a la oposición, eran contratistas de la Alcaldía de Medellín que fueron obligados a asistir al encuentro, vía WhatsApp.



"No nos vamos a dejar intimidar -dijo el concejal Alfredo Ramos al final de la réplica-, ni por gritos ni por arengas. Y menos por personas que, lamentablemente, las obligan y las intimidan, a través de los contratos de la Alcaldía, a mantener una posición política".



Dos horas más tarde, Ramos publicó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de un mensaje, vía WhatsApp, que le habrían enviado a contratistas de la administración, el día previo.

Intervención del concejal Alfredo Ramos del Centro Democrático. Foto: Concejo de Medellín

Todo es falso en el gobierno Quintero: hasta los insultos de las barras son obligados pic.twitter.com/dtdM9Ptt5f — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) October 1, 2022

Concejal Luis Bernardo Vélez. Foto: Concejo de Medellín

"El día de mañana será la instalación del último periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Medellín. Nuestro Alcalde Daniel Quintero hará la apertura, por lo tanto queremos contar con todos ustedes para que nos acompañen desde las gradas", se lee en el mensaje.



En reiteradas ocasiones, al presidente Cañas le tocó pedir orden para que Ramos pudiera terminar su discurso. La oposición, por su parte, lo señaló de no brindar garantías suficientes, al intervenir con comentarios personales en la réplica.



A las denuncias de Ramos y otros concejales del Centro Democrático, se sumó Luis Bernardo Vélez, quien en su momento apoyó a Quintero en la campaña a la alcaldía, pero que hoy no hace parte del movimiento Independientes.



"Creo que la mayoría, si es que no a todos los concejales, nos llegaron muchos mensajes anoche de que esto iba a ocurrir (señaló a la tribuna). Aquí había un montón de gente amiga mía, que fue la que me la mandó", afirmó Vélez en su intervención.



Y continuó: "Las barras del jueves (durante el debate de venta de UNE) vinieron a defender su empleo y su empresa. Hoy muchos fueron obligados, porque saben que si no vienen acá los echan. Las barras son importantes, pero tienen connotaciones (....) Por estos WhatsApp les dicen 'los quinteristas deben de ir a defender a Quintero, a las 9 los esperamos".



EL TIEMPO consultó con la Alcaldía de Medellín sobre su postura frente a las denuncias de los concejales, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.



