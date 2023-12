Alcaldía de Medellín desmintió a 'Fico' Gutiérrez y dice que no hay déficit de recursos

Tras las declaraciones que dio este martes, 19 de diciembre, el alcalde electo Federico Gutiérrez sobre un millonario déficit presupuestal que enfrentan seis entidades del Conglomerado Público —las cuales estarían en grave riesgo de liquidación— y la desfinanciación de programas sociales, la Alcaldía de Medellín salió a desmentir al próximo mandatario local.



En un comunicado de prensa, la administración distrital advirtió que no es cierto que haya un déficit de 3,2 billones de pesos que equivale al 40 por ciento del presupuesto aprobado para el próximo año. A los recursos, que ascienden a 8,75 billones de pesos, se sumará un superávit de 400.000 millones de pesos y otros 500.000 millones de pesos por recursos del balance.

Gutiérrez se refirió particularmente al Hospital General de Medellín, Metrosalud, Hospital Infantil Concejo de Medellín, Telemedellín, EDU e Isvimed, que tendrían un déficit de 412.000 millones de pesos.



(Lo invitamos a leer: Alcaldía de Medellín perdió tutela contra 'Fico' Gutiérrez por símil con Pablo Escobar)



"Hablar de desfinanciación refleja que hay una mala interpretación de las cifras por parte de la administración entrante", explicó la Alcaldía de Medellín. Por su parte, el alcalde (e) Óscar Hurtado expresó que "es un error decir que están para la liquidación" y agregó que "las entidad patrimonialmente tienen cómo funcionar".

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Sobre casos específicos, como el Hospital Infantil Concejo de Medellín, la administración distrital dijo que no es cierto que tenga un déficit de 60.000 millones de pesos. "Esta cifra no tiene sustento porque incluso superaría la cifra de presupuesto anual del Hospital. Actualmente, el déficit es de 2.760 millones de pesos por servicios pediátricos", explicaron.



En cuanto a Metrosalud también señalaron que no es cierto que el déficit sea por 120.000 millones de pesos, sino por 38.0000 millones de pesos que fue generado por el no pago de las cuentas por cobrar por parte de las EPS.



(Le puede interesar: Siguen duros encontrones entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero por empalme)



Y sobre la desfinanciación del Metro de la 80 —que según Gutiérrez es por 1,17 billones de pesos— la Alcaldía explicó que en 2020 consiguió 110.000 millones de pesos para la obra y en total ha aportado en cuatro años unos 520.000 millones de pesos, es decir, el 50 por ciento, de lo que le corresponde pagar.

Facebook Twitter Linkedin

Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

"Hay que tener presente que el Metro está a cargo de la estructuración financiera, en la cual encontraron un error al no calcular de forma adecuada el IPC, por lo que se habla de 500.000 millones de pesos de déficit", agregó el comunicado.



Frente al desorden administrativo que manifestó Gutiérrez —quien dijo que no han recibido toda la información requerida— aseguraron que "no es cierto" y detallaron que hay algunos funcionarios que han presentando renuncias, pero que quieren dejan sus cargos antes del 31 de diciembre es porque "ya han entregado al orden del día sus labores".



(Además: Alcalde de Medellín le pide a 'Fico' Gutiérrez retractarse por afirmaciones del empalme)



"Si bien el empalme debería estar cerrado, la administración distrital saliente ha atendido las solicitudes del equipo entrante, que en algunos puntos ha demostrado desconocimiento de la diferencia entre un empalme y una auditoría. Durante el proceso se les ha brindado toda la información en las 120 reuniones que se han realizado y se ha cumplido con cada uno de los informes que por ley se deben entregar", puntualizó el comunicado.



El alcalde electo aseguró que no le corresponde a él juzgar las actuaciones de la actual administración, sino hacer las alertas correspondientes conforme lo que han encontrado en el proceso de empalme. "Ya le corresponderá a los entes de control hacer las investigaciones, a mí me corresponder resolver los problemas y hacer estas alertas que estamos encontrando", indicó.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Además, adelantó Gutiérrez que a partir del 1 de enero realizará con su equipo todos los traslados presupuestales necesarios para asegurar recursos en programas que considera prioritarios.



"La responsabilidad de nosotros, de acuerdo a las prioridades de ciudad que hay, en lo físico y en lo social, es garantizar y hacer los traslados presupuestales para que funcione la educación, la salud, tapar huecos rápidos en muchas de esas entidades descentralizadas", expresó Gutiérrez este martes.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com