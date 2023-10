Alcalde (e) Óscar Hurtado pidió investigar agresión contra Daniel Quintero en Medellín

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero denunció en las últimas horas una agresión en su contra que ocurrió este fin de semana en las calles de la ciudad, mientras realizaba campaña política en favor de su candidato por el partido Independientes Juan Carlos Upegui.



Una camioneta Toyota aprisionó a Quintero contra un taxi en medio de un cruce vehicular cuando el exmandatario entregaba publicidad política. "Aceleró a pesar de que le daba golpes al bómper para que dejara de hacerlo", explicó el político.



Aunque el alcalde de Medellín entre enero de 2020 y septiembre de 2023 afirmó que no sufrió heridas de gravedad, sí señaló que presentaba dolores por el golpe entre los dos carros. "Es más grave lo que podría pasar si dejamos que estas cosas siguen pasando", dijo Quintero.



Y agregó: "El mensaje es a la responsabilidad, vamos a estar en las calles, esto no nos va a parar, vamos a seguir porque creemos que estamos defendiendo un causa justa. Todas las propuestas deben ser respetuosas y todos los candidatos tienen derecho a estar en la calle, yo no soy candidato, estoy defendiendo un par de candidaturas en las que creo".

La nuestra es la campaña del amor, la esperanza y el futuro. Rechazo absoluto a estos hechos y la campaña del odio desatada por el uribismo en Medellín. pic.twitter.com/fPKe3kE78f — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 9, 2023

Quintero anunció que desde su equipo ya iniciaron acciones correspondientes contra los agresores que transitaban en un vehículo con placa de Envigado. El exmandatario señaló que el acto "es una estrategia de odio coordinada por el uribismo que busca nuestra eliminación física, jurídica y social".



“Antes de político, soy padre de dos hijas y soy esposo. No podemos dejar que la política se convierta en un acto de violencia”, manifestó Quintero quien renunció hace poco más de una semana al cargo de primer mandatario de la capital antioqueña para participar activamente en política.



En medio del habitual consejo de gobierno que se realiza todos los lunes en la mañana en Medellín, el alcalde (e) Óscar Hurtado rechazó la agresión contra su exjefe.



"He expresado mi solidaridad con el exalcalde Daniel Quintero. Él ha expresado una denuncia pública frente a un hecho que pudo haber atentado contra su integridad física en medio de la campaña que desarrolla el partido Independientes", afirmó el mandatario.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto: Daniel Quintero

Hurtado confirmó que ya le pidieron a las autoridades correspondientes adelantar todas las investigaciones para esclarecer realmente lo que pasó durante el fin de semana. "No nos cansamos de rechazar esos actos y pedir la tolerancia por parte de los ciudadanos", agregó.



El mandatario también solicitó la investigación y judicialización de los presuntos agresores de la concejala y candidata Leticia Orrego del Centro Democrático que sucedió este domingo.

Agresión contra Leticia Orrego, concejala del partido Centro Democrático. Foto: Cortesía

La corporada indicó a través de un video que, mientras se movilizaba en un vehículo por el soterrado de la avenida Oriental, en el centro de la ciudad, este recibió un impacto de bala en una de las ventanillas.



"Acabo de sufrir un atentado... pueden observar cómo quedó el vidrio de mi carro, que es blindado, o si no, no estaría contando la historia", denunció la concejala.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com