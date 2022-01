El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, dio a conocer a medios de comunicación que recibió información sobre un atentado en su contra.



Justo cuando hablaba sobre el proceso de revocatoria que cursa en su contra, el mandatario afirmó que ha recibido decenas de amenazas, la ùltima de ellas el pasado jueves.



"Es una persona que se presentó con nombre y apellido y dijo 'yo escuché una conversación en la que se estaba planeando un atentado contra el alcalde. Llegó por PQRS de la Secretaría de Seguridad, es una persona que vive en Envigado. Yo recibo amenazas de eso todo el día, yo no le tengo miedo a eso, el día que uno se va a morir, se muere", dijo Quintero Calle.



La información ya está en conocimiento de las autoridades y compete a la Fiscalía hacer la investigación respectiva.



"Yo no me quejo porque muchas de ellas pueden ser mentiras, pueden ser falsas, pero solo ayer recibimos otra amenaza más. Eso pasa primero a una investigación, eso pasa a la Fiscalía, yo nunca hablo de esas cosas, pero yo recibo decenas de presiones para que nos callemos y no nos hemos callado y no nos vamos a callar", manifestó el alcalde.



Quintero aprovechó para indicar que fuera de las amenazas, ha sido blanco de, en sus palabras, "una persecución política y jurídica", con decenas de demandas para que se quede callado, lo que implica tener contratar costosos abogados para su defensa.



