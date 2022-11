Durante algunos minutos todo fue caos y confusión en los bajos de la estación San Antonio del Metro de Medellín, en pleno centro de la ciudad, en la noche de este miércoles, 2 de noviembre.



En video quedó registrado el momento en que varias unidades de la Policía Metropolitana llegaron en motocicleta a la zona para atender un supuesto caso de hurto a usuarios del sistema de transporte, en el que estarían involucradas dos personas.

Sin embargo, por lo que se ve en las imágenes la situación pareció salirse de control. Incluso, se escucharon algunas detonaciones y gritos en la zona. Ante este hecho, el comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Aníbal Villamizar, explicó los detalles de lo sucedido.

Dos capturados por hurto y le hicieron asonada a la policía para linchar a los capturados. Estación San Antonio. @PoliciaMedellin @seguridadmed @sebaslopezv pic.twitter.com/7KLjNaBOq3 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 3, 2022

"Se presentó un supuesto hurto a usuarios del Metro. La ciudadanía los aprehende y la Policía llega al lugar para evitar que los agredan y atenten contra su integridad física", explicó el oficial.



Sin embargo, minutos después, algunas personas intentaron agredir a los jóvenes y a la Policía, cuando ya iban a ser retirados. "Se tiene que ser intervención de los cuadrantes que estaban en servicio", explicó el coronel Villamizar. ​

La Policía iba a dejar a los presuntos ladrones a disposición de la Fiscalía General de la Nación, pero no se recibieron las respectivas denuncias. "Ya están en libertad. Si no hay denuncia, se llevan al centro transitorio y de ahí quedan libres cuando los funcionarios lo determinen", agregó el oficial.



En cuanto a las detonaciones que se escucharon en el video, el comandante operativo señaló que no tiene claridad ni reporte sobre este hecho.



"Todos los hechos tienen que ser denunciados para que la justicia actúe eficazmente, porque si no tenemos una denuncia, es como si no se hubiese presentado", puntualizó.



