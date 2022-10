La Unión Temporal Metro de la 80, la cual está conformada por CRRC (Hong Kong) Co. Limited, Mota – ENGIL Engenharia E Construcao S.A. Sucursal Colombia y Mota – ENGIL Colombia S.A.S. tendrá la enorme responsabilidad de hacer realidad el que es denominado como el proyecto de infraestructura más importante de Medellín en los últimos 25 años: el metro de la 80.

Este martes 18 de octubre se adjudicó el contrato de obras civiles y suministro de trenes del proyecto, el cual tiene un presupuesto de 105 millones de euros para la compra de trenes y alrededor de 1,3 billones de pesos para las obras civiles y relocalización de redes de servicios públicos (ambos valores constantes del 2020).



Este consorcio fue el único que envió una propuesta para construir el Metro de la 80, lo que generó polémica en la ciudad debido a la falta de oferentes.



Sobre la adjudicación, Tomás Andrés Elejalde Escobar, gerente general del Metro de Medellín, aseguró que un equipo de expertos del Metro conformado por 27 profesionales evaluó la oferta y determinó la habilitación de la Unión Temporal.



“Estos profesionales son los mismos que han evaluado otros proyectos de ciudad que se han ejecutado exitosamente en los últimos 18 años en la expansión del sistema metro. Son profesionales idóneos para el tema”, expresó Elejalde.



Y es que parte de las críticas y preocupaciones de algunos, es que en dicha Unión Temporal esté ENGIL Colombia S.A.S., que está salpicada por un escándalo en la construcción de colegios que no se entregaron.



"Sabemos que hay cierto tipo de escándalo mediático por el tema de los colegios por Motil Engil, pero no tiene ninguna sanción ni investigación abierto", indicó en su momento el gerente del proyecto y director de Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Sergio López.



Asimismo, el Metro aseguró que verificó en todas las instancias legales necesarias para determinar que no existieran inhabilidades, incompatibilidades u obstáculo legal de parte de la Unión Temporal, "sin encontrar razones que impidan la selección de la oferta presentada".



El Metro también aclaró que se establecieron condiciones especiales en temas legales, técnicos y financieros para proteger el proyecto ante algún posible incumplimiento.



"Lo anterior se ve reflejado, entre otros aspectos, en la forma de pago, en las pólizas y garantías, o en el periodo de garantía técnica que le exige al contratista una permanencia de un año luego de la puesta en servicio del sistema, durante el cual deberá atender cualquier novedad que se presente", informó la empresa.



Así las cosas, en los próximos días se firmará el contrato y antes de concluir el año se firmará el acta de inicio para contar a partir de ese momento los 78 meses de ejecución del proyecto, que iniciaría en la zona norte de Medellín y estaría listo en su totalidad en el 2027.



En el primer trimestre de 2023 estarían comenzando las primeras obras relacionadas con la relocalización de las redes de servicios públicos en el tramo priorizado entre las estaciones Caribe y Floresta.

Sobre el proyecto

El Metro de la 80 estaría para el 2027. Foto: Metro de Medellín

El Metro de la 80 tiene un costo estimado de 3,5 billones de pesos, los cuales serán finaciados así: 70 % la Nación y 30 % el municipio.



“Desde la Nación estamos cofinanciando junto con la Alcaldía de Medellín $2,47 billones de pesos con vigencias futuras entre los años 2024 y 2029. Nos sentimos muy orgullosos y tranquilos de trabajar con un ente gestor como el Metro de Medellín dada su idoneidad, experiencia en la operación de más de 25 años en el metro existente”, expresó Sandra Liliana Angel Almario, coordinadora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).



El Metro de la 80 tendrá 13,25 kilómetros, 17 estaciones y la capacidad de movilizar diariamente a 179.400 personas.



