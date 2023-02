Desde su llegada a la alcaldía de Medellín en 2020, el manejo que le ha dado Daniel Quintero a EPM, como presidente de la Junta Directiva, ha sido constantemente criticado, desde la renuncia de varios de sus integrantes hasta los nombramientos que ha hecho.



Esta semana se dio a conocer otra denuncia en torno al caso, esta vez por los supuestos cambios en los niveles directivos de la empresa, los cuales, según el sindicato Sinpro y la veeduría Todos por Medellín aseguran que es para atornillar a los actuales vicepresidentes nombrados por Quintero.

“Desde el último trimestre del 2022 comenzaron rumores sobre cambios importantes en las vicepresidencias de EPM, con el sentido de que cambiara la naturaleza de la relación laboral y ya no fueran personas de libre nombramiento y relación, que es como funciona hoy. En este caso nos decían que estas personas que iban a estar allí como trabajadores oficiales eran las que puso el alcalde Quintero, quien claramente ha tenido una injerencia notoria”, contó Piedad Patricia Restrepo, directora de la Veeduría.



¿Qué quiere decir esto en caso de ser cierto? Que si un nuevo gerente llega a EPM y decide que no quiere trabajar con estas personas, a las que el alcalde habría nombrado, esto acarrearía millonarias indemnizaciones.



Restrepo agregó que desde la veeduría preguntaron a EPM sobre este y otros casos, y que no han tenido respuesta al respecto. Asimismo, aseguró que el alcalde Quintero tampoco responde sobre el tema, lo que ha generado más dudas.



Aclaró la directora de Todos por Medellín, que no es que la veeduría esté en contra de esta figura, pero aclaró que debería primar la ‘meritocracia’ para tener en esos cargos a la persona más idónea, y no que tengan que ser las personas elegidas por el Alcalde.



“Lo que preocupa es la poca transparencia que hay sobre el tema, que solo se digan rumores y que ni siquiera respondan un derecho de petición”, precisó Restrepo.



Por su parte, Olga Arango, presidenta del Sindicato Sinpro, aseguró que la misma Junta Directiva de EPM les preguntó sobre esta posibilidad, por lo que la preocupación porque ocurra está fundamentada.



“El rumor es que lo van a hacer antes de que comience a regir la Ley de Garantías. Tenemos que esperar este mes el acta de junta para saber qué decisiones tomaron”, contó Arango.



Con una reestructuración que pretende perpetuar el poder político de @quinterocalle en @epmestamosahi y dejar por fuera a quienes llevan el ADN Institucional que por años han hecho grande a nuestra empresa. — Sinpro Sindicato (@SinproColombia) February 1, 2023

Agregó la vocera del sindicato que la preocupación radica en que los vicepresidentes que ha traído la actual administración no han cumplido con los requisitos y que son personas que están muy ligadas al mundo político.



“Volverlos trabajadores oficiales es dejarlos ‘atornillados’ en los puestos. Además, ya se han hecho cambios, especialmente en la vicepresidencia de Gestión Humana y han acabado con unos cargos de personas que llevaban muchos años en la empresa, lo que para nosotros es un zarpazo al talento humano de la empresa”, agregó Arango.



Sobre esta denuncia de acabar los cargos que denunció el Sindicato, ya cuatro personas han salido de sus cargos y el rumor es que se vienen más.



Disculpas aceptadas, pero mientes de nuevo. Las 7 vicepresidentes que ejecutan el gasto en EPM son de carrera y están sindicalizadas. Cambio realizado por administraciones anteriores pro GEA para atornillar a los suyos. Como dicen por ahí: “todo ladrón juzga por su condición” https://t.co/nwQpiElpB9 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 3, 2023

Por su parte, el excandidato presidencial Enrique Gómez, denunció el caso y señaló a Quintero querer dejar de carrera y, por ende, inamovibles, a los 9 de 12 vicepresidentes que ha nombrado.



“Su propósito es consolidar el dominio de EPM y tener el control por muchos años, incluso en el siguiente mandato de quien lo reemplace como alcalde”, trinó Gómez.



Sobre esto, Quintero le respondió, también por Twitter, indicando que esto es falso.

“Las siete vicepresidentes que ejecutan el gasto en EPM son de carrera y están sindicalizadas. Cambio realizado por administraciones anteriores pro GEA para atornillar a los suyos. Como dicen por ahí: ‘todo ladrón juzga por su condición’”, expreso Quintero.



