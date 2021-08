Justin Danton, el actor británico que murió tras ser arrollado en Medellín

Justin James Danton, actor de nacionalidad británica de 36 años de edad, murió el pasado 9 de agosto tras ser arrollado por un carro fantasma en una importante vía de Medellín.



El hombre habría tratado de cruzar la avenida Regional cuando fue atropellado por el vehículo, cuyo conductor se fugó del sitio.



De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito de la capital antioqueña, el hecho se presentó en esta vía con la calle 16 A sur, a la altura de la Aguacatala, zona limítrofe entre Medellín y Envigado.

Cuando el agente de tránsito llegó al sitio, aproximadamente a las 6 de la mañana, no encontró el cuerpo del actor en la vía, pero posteriormente recibió el reporte del fallecimiento de Danton en la Clínica Las Américas.



"Alrededor de 6 de la mañana ingresó por el servicio de urgencias y emergencias un hombre de ciudadanía inglesa quien fue víctima de accidente de tránsito, según informaron las personas que lo transportaron a la institución", indicó la Clínica Las Américas en un comunicado de prensa.



En cuanto a su estado de salud, la entidad agregó que "presentaba politraumatismo

grave, sin respuesta a estímulos y signos de muerte cerebral; su evolución

neurológica no fue favorable, presentando también deterioro hemodinámico".

Desde el pasado 5 de mayo, el actor tenía cédula de extranjería en Colombia, vigente hasta el 24 de abril de 2022.



Hasta ahora, se desconoce la información del vehículo que le causó la muerte al actor, por lo que las autoridades están en la búsqueda del mismo por medio de las cámaras del sector.



“¿Qué es la vida? Es un destello de luciérnagas en la noche. Este es el aliento del búfalo de invierno. Es como una pequeña sombra sobre la hierba, desapareciendo en el sol poniente. Buenas noches, querido príncipe, mi corazón roto está caminando contigo. Hasta que nos volvamos a encontrar en la otra orilla", escribió en sus redes sociales Gemma Valentine Danton, la madre del actor.



Danton habría participado en al menos cinco películas, la más reciente The Legend of the Mad Axeman, filmada en 2017 y donde obtuvo un papel secundario. En cuanto a su formación, se conoció que estudió durante dos años en la academia de cine y televisión de Londres.



