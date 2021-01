Abecé del nuevo toque de queda y pico cédula para Medellín y Antioquia

Desde hoy jueves, 14 de enero, en el valle de Aburrá y en los municipios del Oriente cercano antioqueño arrancan las nuevas medidas restrictivas que la Gobernación de Antioquia tomó para controlar los casos de covid-19 en la región.



“El grueso de la responsabilidad esta en todos y cada uno, para mantener estas medidas así de moderadas y disminuir el contacto y la ocupación de camas UCI. No me cansaré nunca de llamar a la responsabilidad social y así disminuir el contagio del covid y mantener la reactivación de la economía, invito a todos, a cumplir con estas medidas”, dijo Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia.



El gobernador recordó que estas medidas se toman teniendo en cuenta el indicador de contagios en el departamento, que se ha mantenido entre 2.500 y 3.000 casos diarios, igual a los más altos niveles que se registraron en los meses de julio, agosto y en octubre del año anterior.



Las medidas

Bajo este panorama tenga en cuenta lo siguiente:

1. Toque de queda nocturno para los 125 municipios. Esto quiere decir que se incluye al valle de Aburrá (área metropolitana). Será desde este jueves 14 de enero hasta el martes 19 de enero. Todos los días desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., lo que quiere decir que no es continuo a lo largo del día.



2. Pico y cédula en el Valle de Aburrá desde mañana, 15 de enero en: Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. También en los municipios de Oriente cercano: Rionegro, Marinilla, Santuario, Guarne, El Carmen de Viboral, El Retiro y La Ceja. Esto es para ir a supermercados, establecimientos comerciales, bancos y centros comerciales. La medida será hasta el martes 19 de enero.



3. ¿Qué día me corresponde el pico y cédula? Así: cédula terminada en par, puede hacer diligencias y compras en día par; cédula terminada en impar, puede hacer lo mismo en un día impar.



4. Excepciones en el pico y cédula: la medida no aplica para ir a restaurantes y hoteles.



5. El pico y cédula no restringe la movilidad durante el día, ni para ir a trabajar ni para hacer deporte al aire libre.



6. ¿Regresan las ciclovías? El próximo domingo 17 de enero, regresan las ciclovías a Medellín en sus horarios y tramos habituales de domingos y festivos, exceptuando los espacios de Palmas y la Oriental que no se habilitarán por obras en estos sectores.



7. ¿Y las piscinas públicas? Ya se encuentran habilitadas y los usuarios pueden reservar su uso a través del Inder, quien administra un total de 12 escenarios de este tipo en los barrios y el Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.



Recuerde que la Policía Antioquia y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá adelantarán operativos y vigilancia en todos los municipios para que la ciudadanía acate estas medidas.



MEDELLÍN