A pesar de bloqueos, la protesta paisa transcurrió sin confrontaciones

Los bloqueos de vías en la Avenida Regional y la Autopista Norte, realizados por cerca de 40 personas encapuchadas, no lograron irrumpir los ánimos de una movilización que transcurrió de forma pacífica y se plantó en Medellín para disfrutar del arte.



Alrededor de 7 mil personas protestaron este miércoles en la ciudad, completando así quince días continuos del paro nacional que inició como rechazo a la reforma tributaria, pero ahora tiene otros objetivos relacionados con salud, educación, acuerdos de paz y otros temas estructurales.



“Sin contar el bloqueo, el resto de la marcha se desarrolló en normalidad, hubo muestras artísticas y deportivas en el sitio de encuentro en Punto Cero, donde tuvimos problemas de movilidad, pero sin ninguna confrontación”, dijo el Secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, quien, además, enfatizó: “son unos pocos los que dañan el sentido de la protesta pacífica”.



La Policía Metropolitana dispuso de 3 mil uniformados para atender las novedades de la movilización. La Alcaldía de Medellín desplegó 212 gestores y 42 agentes de movilidad y, por su parte, la Personería estableció el acompañamiento de 86 de sus funcionarios para atender la jornada.



Sobre el bloqueo que se presentó en la Avenida Regional, el Coronel Daniel Mazo, comandante operativo de seguridad ciudadana, explicó que la policía estuvo atenta a la situación, “dándole tiempo y tolerancia a estas personas que desenfocan su protesta, que se dedican a situaciones vandálicas, a irrespetar y a no reconocer los derechos de las demás personas (…) No se ha utilizado la fuerza”.



Además, Mazo aclaró que el restablecimiento de la circulación vial fue un logro conjunto de mediación, con el apoyo de los gestores de la administración municipal, la personería y todos los organismos de control, que invitaron a quienes estaban haciendo el bloqueo “a que sean consecuentes con la marcha pacífica, que no hay necesidad de tener hechos de violencia, hechos delictivos que solo afectan la vida en comunidad y la tranquilidad de la ciudad”.



La administración municipal rechazó la agresión de la que fue víctima un funcionario de la Personería de Medellín que trataba de impedir una riña en medio de la marcha. El funcionario está fuera de peligro.



