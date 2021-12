El drama de las familias afectadas por las lluvias en Medellín

A 80 subió el número de familias afectadas por la ola invernal que entre la noche del martes y la madrugada del miércoles afectó varios puntos de la comuna 7 (Robledo), al noroccidente de Medellín.



“El agua se subió más de un metro, tumbó dos muros. Perdimos los muebles, la nevera, el computador, los papeles, los pasaportes”, contó Juan David Agudelo, uno de los afectados del barrio Miramar.



“Nos quedamos como hasta las tres de la mañana esperando que bajara el nivel del agua para mirar qué podíamos salvar. Solo pudimos sacar dos bolsos”, agregó el joven, quien junto con su familia se ha estado encargando de recuperar lo poco que quedó en su casa.



Su vecina, María Elena Taborda, también perdió casi todo. “Empezó la lluvia suave, leve y empecé a sentir un sonido como fuerte, cuando veo de un lado del sifón que estaba más lleno del agua, entonces salgo y veo bolsas de basura en la casa y empecé a sacar bolsas. Luego miramos miramos hacia arriba y se viene una montaña de basura, bolsas grandes, pequeñas, no nos dio tiempo”.



En esos instantes la casa se inundó, fue en segundos, según su relato. “Mi mamá casi se me ahoga, fue impresionante la sacada de mi papá y mi mamá, hasta mis animales (dos gatos y un perro) se estaban ahogando. Los logramos sacar y los llevamos a una casa allá abajo”, dijo.



Ella y su familia perdieron la nevera, la ropa, la licuadora y hasta los zapatos. “Soy paciente con cáncer, la creciente se llevó mi medicamentos, la plata de los servicios públicos y hasta la comida del perro. No me había visto así, pero no voy a llorar, siento que hay gente que ha perdido familias enteras y esto es de luchar y de volvernos a levantar”, dijo Taborda, quien ya fue censada por miembros de la Alcaldía de Medellín y está a la espera de los kits de aseo y de alimentos prometidos.



Vivienda de María Elena Taborda. Foto: Jaiver Nieto

La Alcaldía de Medellín anunció que a través del equipo psicosocial de la Comisión Social de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, se atiende a las 80 familias afectadas en Robledo.



“Profesionales de la Comisión Social y de la Subsecretaría de Derechos Humanos adelantan la caracterización de las familias afectadas para brindar las respectivas ayudas humanitarias representadas en paquetes alimentarios, kits de cocina, kit de aseo, enseres, colchonetas y frazadas”, detalló la administración municipal en un comunicado.



De igual manera, se brinda auxilio habitacional en hotel a dos familias cuyas viviendas tuvieron afectaciones en su infraestructura. Nueve familias más se auto albergaron en casas de familiares y vecinos.



La vivienda de la familia de Juan David Agudelo. Foto: Jaiver Nieto

Esta mañana del miércoles, el alcalde Daniel Quintero, resaltó la solidaridad de los habitantes de la zona y anunció que la administración municipal ya trabaja en un plan para intervenir la quebrada Malpaso, una de las que se desbordó y cuyo cauce no está canalizado en algunos tramos. Dijo, además, que llegarán ayudas como mercados y arrendamientos temporales para los damnificados.



Finalmente, Quintero reiteró el llamado a la ciudadanía frente a la disposición incorrecta de basuras que afecta las cuencas hídricas y aumenta el riesgo de emergencias como la que se vivió en las últimas horas.

Una persona muerta

El Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín anunció en esta tarde del miércoles que recuperó un cuerpo sin vida de una persona de entre 25 y 30 años.



El hallazgo se dio en la quebrada la Corcovada, sector La Cuchilla de Robledo y hasta el momento no se han dado más detalles.



Hasta el momento, el equipo técnico del DAGRD ha recomendado la evacuación definitiva de 26 viviendas y la evacuación preventiva de 30. El equipo social de la entidad adelanta visitas en el territorio para caracterizar las familias.



MEDELLÍN

