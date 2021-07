Marchas del 20 de julio dejaron 27 heridos en Medellín

Por lo menos 27 heridos dejaron los disturbios que ocurrieron ayer en Medellín en el marco de las marchas que se realizaron en las vías de la capital antioqueña.



Entre los heridos hay 18 civiles y nueve miembros de la Policía Nacional. Una agente del Esmad que fue atacada con una patada por la espalda por parte de uno de los manifestantes.



(Le puede interesar: Empresa de 'bungee jumping' con la que murió joven no tiene permiso)

“También hubo afectaciones a vehículo institucionales, entre ellos a un carro de bomberos, una ambulancia y cuatro motocicletas de la Policía Nacional”, explicó el secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedo Ossa.



De otro lado, cuatro menores de edad fueron detenidos mientras se movilizaban en un vehículo. Allí llevaban algunos elementos que presuntamente iban a ser utilizados en el marco de la protesta social.



“Estos menores fueron llevados a una comisaría de familia y se les activó la ruta de atención y de restablecimiento de derechos”, precisó el personero de Medellín, William Yeffer Vivas.



(Le sugerimos leer: ¿Cuánto tiempo ahorran los nuevos sistemas de transporte de Medellín?)

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de personas se tomaron las calles de Medellín este martes. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Así fue la jornada

Este 20 de julio, Medellín vivió una jornada de movilizaciones que distaron en su resultado.



La primera, partió a las 10 a.m. del Teatro Pablo Tobón Uribe, tomó la Avenida la Playa y finalizó en la Avenida Oriental, al frente del comando de la Policía

Metropolitana. Hubo silleteros, una banda marcial y calma entre los marchantes que fueron de camisetas blancas. Estos pidieron que no haya más vandalismo y más cuidado de la ciudad.



La segunda partió de manera festiva y pacífica alrededor de las 11:00 a.m. desde el Parque de la Resistencia (Deseos), pero se tornó violenta cerca de la Avenida 33 y la Avenida Ferrocarril.



Luego el enfrentamiento entre manifestantes y miembros del Esmad se trasladó a Parques del Río y a la Avenida San Juan; más tarde hacia el norte de la ciudad, en cercanías del Parque de los Deseos, Ruta N y Moravia.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Las imágenes que dejó la jornada de marchas en Colombia



-Tumban estatua de Santander en Manizales