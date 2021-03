Van 21 días protesta de jóvenes sordos en la Universidad de Antioquia

Ya van 21 días de protesta de por lo menos 20 jóvenes sordos señantes quienes se encuentran en un campamento al interior del campus de la Universidad de Antioquia y quienes piden acceso a la educación en esa institución.

María Camila Parra, de 21 años, sueña con ser una profesional en deportes de la U. de A. pero no lo ha podido lograr porque la institución no tiene un examen de admisión adecuado para una sorda señante (que se comunica por señas) como ella.



“Es claro que la Universidad de Antioquia le ha dado muchas oportunidades a muchas personas y a nosotros como personas sordas no se nos ha permitido ingresar. Hay algunas universidades que sí pero mi sueño es entrar a esta universidad y por ende es un derecho mutuo que nos pertenece como sordos, como comunidad el poder estar aquí por el bienestar de todos los demás”, dijo la joven quien se encuentra al interior de la ciudad universitaria esperando una respuesta por parte de las directivas para que se apruebe y se diseñe un examen de admisión para los sordos.(Le puede interesar: En Santa Elena pintan los huecos para señalar el mal estado de la vía)

Anderson Valle, activista de este movimiento, en el campamento dentro de la universidad. Foto: Cortesía de @Jgiraldo_m

Aunque el rector, John Jairo Arboleda había anunciado su disposición para que esto sea realidad, solo el pasado 11 de marzo el Consejo Académico de la U. de A. aprobó en primer debate el acuerdo que establece las directrices que regirían el examen que los aspirantes de esta población deberán presentar para convertirse en estudiantes de la Alma Máter.



Sobre la aprobación en primer debate de este acuerdo académico, la vicerrectora de Docencia, Lina María Grisales Franco, señaló que esta decisión representa un avance en el proceso, que abre las puertas para que muy pronto los jóvenes bachilleres usuarios de la LSC (Lengua de Señas Colombiana), puedan acceder a programas de pregrado ofrecidos por la Universidad y, así, acercarse al conocimiento desde otros puntos de vista.



“Para la Universidad representa la posibilidad de aprender juntos, con la comunidad sorda, sobre la inclusión educativa y el reconocimiento de derechos”, dijo Grisales Franco, quien señaló también que en términos de inclusión esta aprobación abre caminos para flexibilizar los currículos de formación, así como sus didácticas.



El próximo jueves 25 de marzo será el segundo debate definitivo en el que se aprobaría el examen de admisión y las condiciones de accesibilidad de los jóvenes que quieran estudiar en la U. de A.(También puede leer: Galería: Medellín le dio el último adiós al patrullero asesinado en Bogotá)

Los jóvenes se habían concentrado, inicialmente, en las afueras de la portería de la Avenida Ferrocarril de esta universidad. Foto: Jaiver Nieto

Sin embargo, los jóvenes que están protestando no están conformes con las respuestas que les han dado al respecto y persisten con el campamento el cual está ubicado en el bloque administrativo de la ciudad universitaria.



Para Anderson Valle, activista de este movimiento de sordismo (lucha por los derechos de esta comunidad) el ambiente es positivo y favorable con los resultados de ese primer debate del Consejo Académico, pero se espera una respuesta que vaya dirigida a quienes están protestando.



“Debe haber una repuesta desde la universidad para la comunidad sorda señante con relación a un video accesible en lo relacionado con ese primer debate y en segunda instancia solicitamos como colectivo una carta con unas condiciones para que lo firmara como compromiso de parte de la universidad”, dijo.



En esa petición, los jóvenes dicen que debe estar explícitamente que la comunidad sorda señante ingrese como estudiantes a la universidad de Antioquia y que se haga un examen de admisión para el siguiente semestre académico.



La comunidad sorda también hará una denuncia por la presencia de policía y del Esmad ocurrida el pasado 11 de marzo, cuando los jóvenes pasaron su campamento ubicado en las afueras de la portería de la avenida Ferrocarril hacia el interior del campus.



Mientras esta situación avanza, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que no habrá intervención de la policía en esta protesta, la cual considera justa y que para eso la Secretaría de No Violencia está haciendo gestiones.



Igualmente, Quintero Calle anunció que en las tres instituciones universitarias adscritas al municipio que son el ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia tendrán examen de admisión para la comunidad sorda de la ciudad, aunque ya el ITM había hecho un piloto en 2020.

DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

