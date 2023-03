Si bien por un lado las autoridades celebran que Medellín se haya consolidado como un referente turístico en Colombia, por el otro hay llamados de atención para que la ciudad responda a los retos que esto conlleva en materia de seguridad.



En especial para los turistas extranjeros, quienes vienen siendo víctimas de hurto y otras vulneraciones de sus derechos.



Así lo alertó la Personería de Medellín, que alertó que, entre abril y agosto del 2022 se incrementó en 46 % la vulneración de los derechos humanos de los turistas foráneos.



Camilo Calle, líder del Observatorio de Turismo de la Personería, contó que el estudio comparativo se hizo entre 2021 y 2022 y arrojó que abril y agosto son los meses en los que más casos se reportaron, fechas que coinciden con Semana Santa y Feria de las Flores.



“No solo nos preocupa el incremento en estos casos, sino también el subregistro, ya que un turista nacional o doméstico no está tenido en cuenta en la oferta de denuncias que pueden poner ante las entidades, por lo que si se le vulnera algún derecho no queda registro como una vulneración asociada al turismo”, expresó Calle.



La Zona Rosa de Medellín es un punto álgido para hurtos Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Cifras de la agencia del Ministerio Público revelan que, mientras entre abril y agosto del 2021 se registraron 106 denuncias por hurto a extranjeros, la cifra para el 2022 en ese mismo lapso fue de 155 denuncias.



Uso de escopolamina y atraco a mano armada son las modalidades más frecuentes en estos casos.



Agregó Calle que también hay preocupación por casos de muertes violentas de extranjeros, catalogadas como homicidios, riñas, sobredosis o por un mal procedimiento posquirúrgico.



Esa cifra cerró en 18 casos de muertes de extranjeros no venezolanos, para estos últimos hay un tratamiento diferente por la situación en ese país, contó el funcionario.



Las zonas donde más casos que vulneración de derechos humanos de turistas son: El Poblado, el Centro y Laureles, aunque también se ha visto un incremento en la zona de corregimientos y en Manrique.

“Nos preocupa que no hay acciones integrales por parte de la alcaldía para Semana Santa, de hecho, hay un cese administrativo durante esos días, lo que nos deja pensando lo que pueda pasar con el tema de seguridad en esos días, ya que ese cese no nos permite hacer recorridos con otras entidades”, expresó Calle.



Desde la Personería aseguran que se debe actualizar la política pública de turismo, ya que esta no está pensada para la realidad de lo que vive la ciudad actualmente.



Asimismo, solicitan verificar y asegurar la capacidad de protección y respuesta frente a la falta de pie de fuerza em sitios con alta afluencia turística, así como tener espacios institucionales para que los turistas extranjeros puedan acceder en caso de requerirlo.



