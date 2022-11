Miles de personas en Medellín salieron a marchar este martes, 15 de noviembre, en respaldo al gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, en sus primeros 100 días de mandato. Simpatizantes del Pacto Histórico en Antioquia recorrieron durante varias horas algunas de las principales calles del centro de la ciudad.



En el recorrido participaron, en su mayoría, miembros de sindicatos, como Adida, Sindemedilegal, Sindesena, Sinedian, entre otros; además de representantes de sectores políticos de izquierda como el Polo Democrático, la Unión Patriótica, Comunes e Independientes, movimiento del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El representante a la Cámara por Antioquia Alejandro Toro explicó que la movilización, denominada 'Fiesta Histórica, se convocó porque "el cambio se dio en las calles y no se puede perder la movilización, los territorios y el pueblo, realmente es por ellos que estamos haciendo estos cambios".



Toro agregó que: "Queremos mostrar apoyo a un gobierno que ha querido poner la vida como centro de las transformaciones y hacer pedagogía sobre los primeros 100 días de gobierno".



Y sobre las críticas de algunos sectores a la marcha, resaltó que se podrían hacer en caso de que nunca se hubieran hecho, pero recordó que el cambio nació con el estallido social de 2021.

Facebook Twitter Linkedin

En la calle San Juan inició la movilización, pasadas las 10 de la mañana. Foto: Sebastián Carvajal / EL TIEMPO

Se esperaba que el alcalde Quintero participara en algún punto de la movilización, que partió pasadas las 10 de la mañana del parque de las Luces y llegó al parque de los Deseos sobre la 1:30 p.m. Incluso, en la noche del 14 de noviembre escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que mostró su respaldo a la marcha: "Mañana yo #MarchoPorPetro". Sin embargo, finalmente no acudió a las calles.

Mañana yo #MarchoPorPetro — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 14, 2022

Quienes sí asistieron a la marcha fueron dos de sus principales escuderos durante su gobierno. Se trata de Estaban Restrepo, ex secretario de Gobierno de Medellín, y Juan Carlos Upegui, exsecretario de No Violencia.



Ambos son precandidatos por el movimiento Independientes para las elecciones regionales del próximo año, Restrepo aspirará a la gobernación de Antioquia y Upegui espera lanzarse a la alcaldía de Medellín.



En la concentración también participaron personas que se manifestaron por sus derechos o de colectividades y personas que representan. Es el caso de Jorge Paredes, quien alzó la voz por los presos políticos del paro nacional.



"Estoy haciendo un reclamo porque los artífices de este proceso, del levantamiento social están siendo perseguidos y judicializados, en medio de los crímenes que agobian al país. La Fiscalía parece tener ojo solo para condenar la protesta social. Reclamo la solidaridad por los artífices de la lucha que hoy se encuentran tras las rejas injustamente", señaló el hombre.

Facebook Twitter Linkedin

Los participantes de la movilización fueron, en su mayoría, miembros de sindicatos. Foto: Sebastián Carvajal / EL TIEMPO

Por su parte, Ofelia Uribe, de la corporación Reiniciar, marchó para que "la memoria de nuestros compañeros asesinados por el Estado colombiano y los paramilitares no quede impune y que su memoria siga viva".



Uribe es de la subregión del Magdalena Medio y su esposo, líder sindical y miembro de la UP, fue asesinado hace más de 35 años en la zona.



En la manifestación participaron alrededor de 3.000 personas y organizadores estipulaban que hacia el final de recorrido se unieran más en el parque de los Deseos. Allí se esperaban entre 7.000 y 10.000 simpatizantes. Durante la marcha no se registró ninguna novedad ni alteración en el orden público por parte de las autoridades.



