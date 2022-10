'Medallo', la mascota que no se perdía partido del Independiente Medellín, murió el pasado fin de semana en la capital antioqueña luciendo su camisa roja.





Se trata de la mascota de un hincha, DIM Giraldo Zuluaga, quien no se pierde partido de su equipo del alma.



"Medallo me acompañó a mí 16 años y medio en todos los estadios, eso es lo que me dio a mí este perro y eso es lo que yo le doy a mi equipo", dice el hincha propietario de la mascota al canal local Telemedellín.



La mascota fue velada en un lugar especial denominado 'pet' donde varios hinchas lo acompañaron con sus camisetas para despedir al hincha más fiel.



Incluso, en la cuenta de Twitter del club también lo despidieron: "Nuestras condolencias con un amigo y gran hincha, DIM Zuluaga Giraldo, por la partida de su fiel compañero, Medallo. Su presencia llenaba de alegría a la #FamiliaRoja y vivirá por siempre en el recuerdo de la hinchada más linda del mundo. Mucha fuerza "Medallo"

