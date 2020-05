Medidas más estrictas para quienes deseen ingresar a Medellín

El alcalde, Daniel Quintero anunció que las personas que ingresen desde otros departamentos a Medellín deberán estar registrados en la plataforma de Medellín Me Cuida, como requisito para ingresar a la ciudad. Además, tendrán la responsabilidad de autoaislarse por 15 días en sus domicilios.



La nueva medida fue motivada por el aumento de casos de portadores del virus que han ingresado a la ciudad de Medellín, provenientes de otros lugares. La administración local dispondrá un equipo desde las Secretarías de Seguridad y Salud, para el control y tamizaje de los que pretendan ingresar a la ciudad.

El alcalde mencionó que tomarán acciones preventivas, acompañados de la Policía Nacional, en las terminales de transporte y peajes para verificar sus condiciones de salud y que sí se encuentren dentro de la normativa de la excepción.

Ante aumento de casos Covid19 de personas provenientes de otros departamentos: Toda persona que ingrese a la ciudad deberá registrarse en Medellín me Cuida y autoaislarse por 15 días. Las Secretarías de Salud y Seguridad vigilarán el cumplimiento de esta medida. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 14, 2020

“Se estará verificando que las personas estén exceptuadas, que estén registradas en Medellín Me Cuida y que tengan un domicilio en Medellín, donde se pueda dar garantía, para hacer seguimiento de que están cumpliendo con esta norma”, mencionó Quintero.



El gerente de Terminales Medellín, Carlos Mario Mejía, explicó que los viajeros que estén contemplados en las excepciones y que estrictamente tengan que desplazarse a otro municipio o departamento, deben de comunicarse con las empresas que cubren el viaje y esta empresa se encargará de programar sus viajes, verificar que cumplan excepciones y que esto esté avalado por una carta laboral o de autorización gubernamental.



También mencionó que, en las dos terminales de Medellín, Norte y Sur, se extremaron medidas y protocolos de bioseguridad y que hasta ahora no se han permitido los servicios de atención en las taquillas.

Hasta el momento, no se conoce la restricción alguna para la entrada de pasajeros provenientes de municipios con mayores índices del virus, pues se está permitiendo el traslado de pasajeros en situaciones excepcionales desde la autonomía y control que cada una de las empresas transportadoras.



Tanto así que en lo transcurrido de hoy, como lo muestra el registro de entradas y salidas del sitio web de Terminales, se han movilizado cerca de 120 vehículos de transporte intermunicipal e interdepartamental. Entre estos, hay transportes que arribaron a la ciudad desde Cali, Cartagena y Bogotá.

Víctor Hugo Piedrahíta, subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín invitó a que quienes no tengan la obligación expresa de trasladarse, no lo hagan. Advirtió que a quienes sí lo tengan que hacer, se les está prestando el servicio, siempre que garanticen el registro en las plataformas y permitan el tamizaje de salud.

Frente a la nueva medida declarada por el alcalde a la opinión pública, Ánderson Adrián Quiceno Sierra, director ejecutivo de Asociación de transportadores de Carga, declaró la falta de claridades y garantías para los conductores, tanto de carga como de transporte público.



"Esas medidas tienen que tener condiciones que nos puedan dar claridad de la distinción entre las personas que ingresan para quedarse y los que se encuentran es trabajando para garantizar el transporte y abastecimiento" afirma Quiceno.



Además hace un llamado para que esta normativa dé pautas estructurales con cada uno de los sectores de conductores. Explicó que para ellos sería imposible cumplir con la medida de garantizar los 15 días en un domicilios.



