Tres mineros fueron asesinados en Tarazá, Antioquia

Un nuevo hecho de violencia se registró en la mañana de este martes en el municipio de Tarazá, ubicado el bajo Cauca antioqueño.



Las autoridades confirmaron que tres mineros, de los que se desconoce su identidad, fueron asesinados.



Según la información preliminar, los hechos sucedieron hacia las 7 a. m. en un sector ubicado a cinco kilómetros del casco urbano del municipio.



Algunas versiones indican que hombres armados llegaron hasta el lugar y dispararon a quienes se encontraban en una mina.



Al parecer, se trataría de una consecuencia por no pagar extorsiones, pero esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.



En lo corrido del año van 16 homicidios en este municipio y se ubica en la región con más masacres en el 2020 en el país.



Según Indepaz, en esta zona, conformada por Caucasia, Tarazá, Cáceres, El Bagre, Nechí y Zaragoza, se registraron 11 masacres en el año anterior.



