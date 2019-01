En Hidroituango hay más riesgo en la captación que en casa de máquinas

Según información de EPM, después del cierre de la compuerta número 2 del proyecto hidroeléctrico Ituango, a casa de máquinas están entrando 450 metros cúbicos de agua por segundo.



¿Esto qué significa? En vista de que un metro cúbico pesa aproximadamente una tonelada, en este espacio, que no fue hecho para soportar dicha cantidad de agua, es vital hacerle un monitoreo constante para evitar su colapso.

Y la gran pregunta que ronda a Hidroituango es: ¿qué pasa en casa de máquinas? Jorge Londoño De la Cuesta, gerente general de EPM, aseguró que es normal que haya desprendimientos y taponamientos parciales como ocurrió en días pasados.



"Creemos que se movió algo que taponó una parte de casas de máquinas, pero los sismógrafos no registraron un movimiento significativo que fue algo más de inundación interna que un movimiento en el macizo rocoso", aseguró el directivo.



Añadió, que las perforaciones hechas a este espacio les han indicado que el techo no se ha alterado y que los movimientos han sido más a nivel del piso que es donde está llegando el agua.



"El macizo en su estructura en general está en buen estado y en condiciones sólidas, lo que tenemos que revisar y tener mayor cuidado es en la entrada y sus alrededores, que la estructura donde opera la compuerta esté protegida y no se deteriore, si perdemos esa estructura perdemos el control del ingreso del agua al proyecto y eso nos generaría una situación de incertidumbre a largo plazo para las comunidades aguas abajo", aseguró Londoño De la Cuesta.

Se espera que el embalse supere los 400 metros sobre el nivel del mar para que comience a operar el vertedero. Foto: Cortesía EPM

En ese espacio, aseguró EPM, están haciendo estudios detallados de la estructura de concreto en la captación, en la forma como se ensambló la reja y en cómo se le aplicaron plaquetas de seguridad y se utilizaron los tornillos para hacer un cálculo de resistencias a la presión que le está haciendo el embalse.



“Con el nivel actual del embalse no reviste riesgo, estamos consultando es cuando suba más de 10 metros y supere los 400 metros sobre el nivel del mar, cómo se comportarán las rejas. De momento hay tranquilidad y no hay problema en la resistencia”, aclaró el directivo.



Cabe recordar que para poder cerrar la compuerta 1 de casa de máquinas, el nivel del embalse debe superar la cota 401 para que el agua fluya por el vertedero, de lo contrario, no habría caudal aguas abajo lo que pondría en riesgo el medio ambiente de la zona.



En lo referente a la oquedad, el gerente de EPM aseguró que la entrada de aire es algo más beneficioso que riesgoso para el proyecto."El aire tiene un efecto amortiguador y no tiene un golpe tan fuerte como el agua, lo que es más positivo para el macizo aunque a nivel sensorial parezca más escandaloso", dijo.

¿Y cuándo se cerrará esa compuerta? Con la llegada de agua del embalse Salvajina, ubicado al inicio del cauce del río Cauca, el cual pasó de 5 a 8 días, el nivel del embalse llegaría a la meta establecida a finales de febrero.



