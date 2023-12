Antioquia: 365.000 vehículos estarán circulando por las vías durante esta Navidad

Ante el alto flujo vehicular que se espera para este fin de semana de Navidad por los seis ejes viales de Antioquia, la Seccional de Tránsito y Transporte informó que dispondrá de 24 áreas de prevención y puestos de control.

Se estima que cerca de 365.829 vehículos se movilizarán por las vías del departamento, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes y garantizar un viaje seguro.



“Estaremos realizando actividades de control, de educación y sensibilización, buscando mitigar la siniestralidad vial”, dijo el mayor Víctor Andrés Franco Echeverri, jefe encargado Seccional de Tránsito y Transporte Antioquia.

Controles de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia. Foto: Policía Antioquia

Desde allí también se reportó que junto a las concesiones viales, se realizarán los siguientes manejos de tráfico:



La Mansa - Primavera tendrá contraflujo el lunes festivo, 25 de diciembre, entre las 3 de la tarde y la 6 de la tarde, desde el sector de Camilo C km 81+700 hasta el km 94+800.



En la vía Rionegro - Medellín habrá contraflujo el mismo lunes festivo, 25 de diciembre, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Va desde la glorieta de Sajonia km 14+900 hasta el km 0+000 túnel Seminario, sentido Rionegro – Medellín.

Cada domingo o lunes festivo en nuestra conexión #TúnelDeOriente, activamos la operación unidireccional entre las 5:00 p. m. y 8:00 p. m. para permitir a los viajeros un regreso más ágil desde el Oriente hacia la ciudad 🙌 .



Conoce aquí todos los detalles de esta operación ⬇ pic.twitter.com/miaJom3qfK — Concesión Túnel Aburrá Oriente (@ConcesionTAO) December 17, 2023

La Gerencia Vial Integral de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, recordó que el puente El Tonusco permanece cerrado por daños en su estructura, por lo que está habilitado el paso provisional sobre el río Tonusco para todo tipo de vehículos con un peso de 52 toneladas las 24 horas del día.



En el Puente Paso Real, en la vía entre Medellín - Santa Fe de Antioquia y Urabá, actualmente hay paso uno a uno para motos, mototaxis, vehículos livianos (tipo automóvil), vehículos tipo van con una capacidad máxima de 8 pasajeros y camionetas de máximo 3.5 toneladas.

Buenas noticias 📢

Se habilita el paso provisional sobre el río Tonusco para todo tipo de vehículos con un peso permitido de 52 t (PBV) las 24 horas del día. Tenemos control de tráfico en el sitio. Por favor transita con precaución. Conoce todos los detalles aquí 👇🏽 #SomosTuVía pic.twitter.com/OYnnCGNDi6 — Devimar_SAS (@Devimar_SAS) December 9, 2023

Recomendaciones

• Descanse lo suficiente antes de iniciar el viaje.

• Haga una revisión sensorial del estado técnico-mecánico de su vehículo.

• Verifique que la documentación esté vigente.

• No realice maniobras peligrosas.

• No adelante en sitios prohibidos

• Por ningún motivo conduzca en estado de embriaguez.

• Haga pausas activas.

• No utilice elementos distractores mientras conduce.

• Para la conducción nocturna, cerciórese que el sistema de luces funcione correctamente.

• No exceda los límites de velocidad.

• Revise los elementos que componen el equipo de carretera y manténgalos en un lugar donde puedan ser utilizados de manera oportuna.

• No transite en condiciones de lluvias intensas.

• Acate y respete las indicaciones de autoridades y controladores viales.

• Infórmese con antelación sobre el estado de las vías que va a transitar a través del #767.

• Este muy atento a las redes sociales @ObrasAntioquia en Facebook, Twitter e Instagram donde estarán comunicando cualquier novedad en las vías del departamento.



