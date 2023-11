Polémica por evento con Álvaro Uribe en la Universidad Autónoma Latinoamericana

Todo un revuelo mediático causó la presencia del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez en un evento en la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) de Medellín este martes 14 de noviembre.



Uribe llegó a esta universidad para dialogar con estudiantes sobre su caso de presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Sin embargo, un día antes del evento, se dio a conocer un comunicado firmado por 210 personas entre docentes, estudiantes y egresados de Unaula rechazando la visita de Uribe a esta institución.



"Este comunicado hace parte de la expresión universitaria y la posibilidad de manifestar nuestra inconformidad con la visita del señor Uribe, teniendo en cuenta que: Más allá de su persona que está en todo su derecho de promover su pensamiento ideológico de derecha y sus expresiones políticas basadas en la seguridad democrática, encontramos que algunas de sus actuaciones durante su ejercicio como mandatario, no son coherentes con los postulados que fundamentan nuestro Estado Social de Derecho, los lineamientos constitucionales y de derechos humanos reconocidos y reinvendicados en el País", dice el comunicado.



El comunicado ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, tanto a favor como en contra.



La docente y exconcejala de Medellín, Dora Saldarriaga, quien hace parte de los firmantes, ha sido la más atacada por este comunicado.



"Si alguien es antidemócrata es la exconcejal Dora Saldarriaga, el tratar de impedir que los estudiantes de Unaula escuchen a Alvaro Uribe porque no comparte sus posiciones; quiere eliminar nuestras tesis en las universidades", criticó el concejal Sebastián López.



"En ningún lado del texto hay censura, rechazamos su ideología de derecha con argumentos históricos y jurídicos. Cuestionamos sus formas no constitucionales de gobernar (remitirse al comunicado). No hay porque victimizarse. Estamos planteando un debate sobre dichos puntos", argumentó Saldarriaga.

A pesar de la polémica que hay en redes sociales sobre el tema, el evento se realiza sin ningún contratiempo en la Universidad.



