Más de 12.000 menores de edad trabajan en Antioquia

Tan solo en los primeros cinco meses del presente año, se recibieron 25.787 denuncias de casos de trabajo infantil en Antioquia, de los cuales 12.880 ya están verificados, es decir, corresponden a niños que están en actividades laborales.



Estos casos se enmarcan en la población de 5 a 17 años de edad, que corresponde al 21 por ciento del total de habitantes del departamento, es decir, más de un millón de niños y adolescentes. Las denuncias fueron reportadas en el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (Siriti) del Ministerio de Trabajo y se dieron a conocer el pasado martes 11 de junio en Medellín.

Esta es una problemática global, en el continente americano, 1 de cada 19 niños labora y en el mundo 218 millones están ocupados en la producción económica, 73 millones ejercen su trabajo en condiciones peligrosas. Por esta razón, en este 12 de junio se conmemora el Día mundial contra el trabajo infantil y Antioquia se une.



Para reflexionar sobre la problemática, la ciudad se movilizará desde el Parque Bolívar, a las 10 a. m., hasta la Plaza de San Antonio. Allí, los asistentes disfrutarán una feria de servicios y conocerán las actividades del Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil (Cieti), integrado por la Gobernación de Antioquia, el Icbf, el Ministerio de Trabajo y la Policía de Infancia y Adolescencia.



“El trabajo no es cosa de niños, es nuestro lema este año. El trabajo infantil es un flagelo que de verdad existe, no lo podemos ocultar, tampoco, permitir que siga ocurriendo. Un niño, una niña o un adolescente no tienen por qué estar trabajando”, afirmó Selma Patricia Roldán, directora regional del Icbf en Antioquia, quien invitó a la ciudadanía a denunciar casos de vulneraciones hacia niños a la línea 141 de la institución o al 123 de manera gratuita.



Familias con Bienestar es una de las estrategias empleadas por el Icbf para combatir el fenómeno. Se enfoca en concientizar a las familias sobre los derechos fundamentales en la vida de un niño y adolescente. Más de 1.000 familias en Antioquia han sido atendidas por el programa.

Además, el Icbf implementa equipos móviles contra el trabajo infantil, que se desplazan por el departamento para realizar trabajo sicosocial en lugares donde se han detectado casos de niños que ejercen actividades laborales o se encuentran en riesgo de hacerlo.



De acuerdo con Érika Ramírez, gerente de Infancia y Adolescencia del departamento, la gobernación ejecuta un programa de prevención de vulneraciones en la población infantil.



Desde 2016 hasta 2018 se han realizado campañas en 26 municipios que han presentado los mayores riesgos para el cumplimiento de los derechos de los niños. “Hemos atendido a más de 2.600 niños que se encuentran en riesgo”, expresó la funcionaria.



Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil se define como aquel que no permite el goce de la niñez y que resulta perjudicial para el desarrollo físico y sicológico de los niños, niñas y adolescentes. Una de las características principales de la problemática es que interfiere con la escolarización de una persona porque impide la asistencia a clases, incluso, exige abandonar la escuela de manera prematura o combinar extenuantes jornadas de trabajo con la educación.

Con los mayores de 15 años, se vigila que se cumplan todas las normas de seguridad social y salud en su trabajo FACEBOOK

TWITTER

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores se definen como aquellos que durante la semana participan en un proceso de producción de bienes y servicios. Al menos, dedican una hora para trabajar a cambio de ingresos monetarios o en especie, ya sea en calidad de trabajador familiar sin remuneración o trabajador en otra empresa.



Los oficios más recurrentes desempeñados por menores de edad en el mundo son la agricultura (71 por ciento), que incluye la pesca la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, el sector de servicios (17 por ciento) y el sector industrial (12 por ciento) en donde se destaca la minería.



En Colombia, la situación no es ajena a las cifras, pues el 42,6 por ciento de la población infantil se dedica a la agricultura, el 28,4 por ciento al comercio, la hotelería y sector de restaurantes. El 29 por ciento restante consiste en otras labores según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El trabajo no es cosa de niños, es nuestro lema este año. El trabajo infantil es un flagelo que de verdad existe, no lo podemos ocultar, tampoco, permitir que siga ocurriendo. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, existen condiciones para que los adolescentes puedan trabajar en Colombia. Una de ellas es la edad, pues, deben tener entre 15 y 18 años, de lo contrario, solo les es permitido dedicarse a actividades lúdicas, recreativas y deportivas.



“Con los mayores de 15 años, se vigila que se cumplan todas las normas de seguridad social y salud en su trabajo”, manifestó Laura Victoria Arias, asesora de la dirección territorial de Antioquia del Ministerio de Trabajo.



Añadió que el año pasado acudieron 966 niños y adolescentes a la institución para obtener un permiso de trabajo. La entidad otorgó 266. El menor que labore debe estar escolarizado y no puede cumplir una jornada laboral de ocho horas.



De los más de 25 mil casos reportados por antioqueños en el Siriti, 3.101 pertenecen a casos de niños y adolescentes que ejercen labores riesgosas. Además, los municipios en donde se presentan la mayor cantidad de denuncias son El Bagre, Zaragoza, Nechí y Apartadó.



MELISSA OROZCO DUQUE

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @MelissaOrozcoD