En la mañana de este sábado, Martha Sepúlveda murió por medio de eutanasia, tal como fue su deseo.



La mujer de 51 años de edad, habitante del municipio de Bello, murió de manera asistida en la sede la IPS Incodol en Medellín, en compañía de su hijo y una sobrina.



Hasta ahora, no se han dado mayores detalles y se espera un pronunciamiento de la institución de la salud y de la familia, sin embargo, EL TIEMPO pudo conocer que se desarrolló en la mañana de este sábado.



Cabe recordar que Sepúlveda tuvo una lucha jurídica para someterse a una eutanasia voluntaria y que debió haberse hecho el 10 de octubre del año pasado.



Tras la orden de un juez de permitirle que siguiera con su cometido, la mujer hizo una carta con fecha del 28 de octubre en la que exponía que seguía con su deseo de morir con asistencia médica tras padecer esclerosis lateral amiotrófica, pese a que no era una enfermedad terminal.



“Le agradezco al señor juez por haber administrado justicia en forma diligente y por haber protegido mis derechos fundamentales vulnerados por la IPS Incodol. La reafirmación de mis derechos en este momento tan complejo de mi vida me llena de alegría y reafirma mi confianza en la justicia y los funcionarios que la hacen real y viva de cara a los ciudadanos”, expresó Sepúlveda en dicha carta.



La muerte de Sepúlveda se da horas después de la eutanasia de Víctor Escobar en Cali, otro paciente cuya enfermedad tampoco era terminal.



MEDELLÍN

